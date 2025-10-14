B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irina Fodor: „Nu e ușor să fii părinte!”. Ce ascunde față de fiica ei

Irina Fodor: „Nu e ușor să fii părinte!”. Ce ascunde față de fiica ei

Selen Osmanoglu
14 oct. 2025, 08:40
Irina Fodor: „Nu e ușor să fii părinte!”. Ce ascunde față de fiica ei
Sursa foto: Irina Fodor / Instagram
Cuprins
  1. „Am multe frici”
  2. Restricțiile impuse de Irina Fodor

Irina Fodor a mărturisit că nu este ușor să fii părinte. Aceasta a spus că are o mulțime de frici pe care le ține departe de Diana, copilul ei.

„Am multe frici”

Irina și Răzvan Fodor sunt împreună de 17 ani. Ei s-au căsătorit  în anul 2010 și au împreună o fiică, Diana, care a ajuns la vârsta de 14 ani.

Irina Fodor încearcă să îi ofere tot ce are mai bun fiicei ei, iar, când vine vorba de vulnerabilități, Irina încearcă să le ascundă.

„Am multe frici ca părinte! Dacă aș putea s-o țin într-un glob de sticlă ar fi ideal. Ea folosește, de exemplu, mijloacele de transport în comun pentru că și-a dorit asta. Mi-e teamă de oameni străini care ar putea să o abordeze cu intenții nu tocmai bune, de dependențe, de siguranța ei”, a spus Irina, pentru Click.

„Dar încerc să nu i le transmit și ei. Le vorbesc de obicei cu Răzvan. Toate aceste frici le tocăm între noi. Nu e ușor să fii părinte! Dar sunt și alte multe lucruri frumoase pe care familia ți le dă și din care te încarci zi de zi”, a adăugat.

Restricțiile impuse de Irina Fodor

Irina Fodor a mărturisit, în cadrul unui alt interviu, că îi impune fiicei ei anumite restricții legate de timpul petrecut pe ecran.

„Am monitorizat-o cât stă pe telefon până când am pus o aplicație și stă pe zi cât dau eu drumul la aplicație. I-am setat program: are o oră pentru rețelele sociale. Are cont dar nu postează poze, doar își urmărește colegii. Nici pe noi nu ne lasă să  punem poze cu ea, a zis că ei nu-i place”, a spus Irina.

„I-am lăsat însă mai mult timp pentru WhatsApp, căci nu vreau s-o frustrez că nu poate lua legătura cu colegii ei sau prietenele ei. Mă bazez pe ea că nu are totuși cum să stea 10 ore cu prietenii la discuții. Pentru jocuri are limită la fel, tot o oră”, a adăugat.

„În total, cred că petrece cam trei ore pe zi pe telefon. Nu am cum să am pretenții mai mari de la ea, în condițiile în care nici eu nu stau mai puțin de trei ore pe telefon, pentru că telefonul e aproape biroul meu”, a mai spus ea.

„Aș vrea să mai scădem un pic din timpul acesta măcar anul acesta, pentru că e clasa a 8-a și trebuie să se concentreze pe Evaluarea Națională. Pentru toată furtuna asta emoțională prin care trece eu cred că se comportă bine. Este totuși puțin impulsivă, influențabilă, o cam ia valul, dar e rezonabilă. E un copil înțelegător, dar îți trebuie într-adevăr multă răbdare ca părinte! Contează și exemplul personal pe care i-l oferi copilului”, a încheiat.

Tags:
Citește și...
Mara Bănică, despre soțul ei: „Știți cât vreau eu să știți!”. De ce evită aparițiile publice
Monden
Mara Bănică, despre soțul ei: „Știți cât vreau eu să știți!”. De ce evită aparițiile publice
Oana Lis, despre viața cu Viorel Lis: „A fost și invers. Nu o să uit niciodată că a fost singurul care a mers cu mine la doctori și încerca să-mi aline orice durere”
Monden
Oana Lis, despre viața cu Viorel Lis: „A fost și invers. Nu o să uit niciodată că a fost singurul care a mers cu mine la doctori și încerca să-mi aline orice durere”
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea cei trei copii: „La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel copiii”
Monden
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea cei trei copii: „La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel copiii”
Momente de panică pentru Oana Roman. De ce a fost chemată de urgență la școala unde învață Isabela
Monden
Momente de panică pentru Oana Roman. De ce a fost chemată de urgență la școala unde învață Isabela
Calina si Catinca au reacționat după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Nu trebuie să fim sălbatici”
Monden
Calina si Catinca au reacționat după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Nu trebuie să fim sălbatici”
Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu după duș: „Mă simt minunat”
Monden
Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu după duș: „Mă simt minunat”
Fuego, atent la siluetă. Cum își propune artistul să slăbească: „Am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme”
Monden
Fuego, atent la siluetă. Cum își propune artistul să slăbească: „Am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme”
Irina Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei: „M-am panicat”
Monden
Irina Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei: „M-am panicat”
Emily Burghelea a născut! Vedeta a devenit mamă pentru a treia oara. Primele imagini cu bebelușul (FOTO)
Monden
Emily Burghelea a născut! Vedeta a devenit mamă pentru a treia oara. Primele imagini cu bebelușul (FOTO)
Sorin Bontea: „Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau”. Cum era tratat la începutul carierei
Monden
Sorin Bontea: „Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau”. Cum era tratat la începutul carierei
Ultima oră
10:47 - De ce ți se strică hainele de vară peste iarnă. Greșeala pe care aproape toți o fac
10:30 - Mara Bănică, despre soțul ei: „Știți cât vreau eu să știți!”. De ce evită aparițiile publice
10:22 - Orașul din România unde prețurile locuințelor au explodat. 200.000 de euro pentru un apartament cu două camere
10:05 - Controale la școli și grădinițe din Buzău. DSP a retras 41 de autorizaţii sanitare de funcţionare
09:44 - S-a aflat cine e și cu ce se ocupă șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, în Sectorul 4, iar fetița acesteia a ajuns la spital. El a fost reținut de polițiști
09:29 - Nadia Comăneci s-a întâlnit cu Ilie Bolojan. Ce pregătește Guvernul pentru anul 2026
09:28 - Secretele bucătarilor pentru cele mai pufoase ouă scrambled. Iată despre ce este vorba
09:17 - Nicușor Dan anunță schimbări majore în Strategia Națională de Apărare. Care sunt principalele amenințări pentru România
09:00 - Ciorbă de porc sau de vită? Mihaela Bilic dă verdictul final și explică de ce una e clar mai bună
08:39 - Sfânta Parascheva 2025: Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce se dă de pomană în această zi sfântă