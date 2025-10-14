Irina Fodor: „Nu e ușor să fii părinte!”. Ce ascunde față de fiica ei

Irina Fodor a mărturisit că nu este să fii părinte. Aceasta a spus că are o mulțime de frici pe care le ține departe de Diana, copilul ei.

„Am multe frici”

și Răzvan Fodor sunt împreună de 17 ani. Ei s-au căsătorit în anul 2010 și au împreună o fiică, Diana, care a ajuns la vârsta de 14 ani.

Irina Fodor încearcă să îi ofere tot ce are mai bun fiicei ei, iar, când vine vorba de vulnerabilități, Irina încearcă să le ascundă.

„Am multe frici ca părinte! Dacă aș putea s-o țin într-un glob de sticlă ar fi ideal. Ea folosește, de exemplu, mijloacele de transport în comun pentru că și-a dorit asta. Mi-e teamă de oameni străini care ar putea să o abordeze cu intenții nu tocmai bune, de dependențe, de siguranța ei”, a spus Irina, pentru Click.

„Dar încerc să nu i le transmit și ei. Le vorbesc de obicei cu Răzvan. Toate aceste frici le tocăm între noi. Nu e ușor să fii părinte! Dar sunt și alte multe lucruri frumoase pe care familia ți le dă și din care te încarci zi de zi”, a adăugat.

Restricțiile impuse de Irina Fodor

Irina Fodor a mărturisit, în cadrul unui alt interviu, că îi impune fiicei ei anumite restricții legate de timpul petrecut pe ecran.

„Am monitorizat-o cât stă pe telefon până când am pus o aplicație și stă pe zi cât dau eu drumul la aplicație. I-am setat program: are o oră pentru rețelele sociale. Are cont dar nu postează poze, doar își urmărește colegii. Nici pe noi nu ne lasă să punem poze cu ea, a zis că ei nu-i place”, a spus Irina.

„I-am lăsat însă mai mult timp pentru WhatsApp, căci nu vreau s-o frustrez că nu poate lua legătura cu colegii ei sau prietenele ei. Mă bazez pe ea că nu are totuși cum să stea 10 ore cu prietenii la discuții. Pentru jocuri are limită la fel, tot o oră”, a adăugat.

„În total, cred că petrece cam trei ore pe zi pe telefon. Nu am cum să am pretenții mai mari de la ea, în condițiile în care nici eu nu stau mai puțin de trei ore pe telefon, pentru că telefonul e aproape biroul meu”, a mai spus ea.

„Aș vrea să mai scădem un pic din timpul acesta măcar anul acesta, pentru că e clasa a 8-a și trebuie să se concentreze pe Evaluarea Națională. Pentru toată furtuna asta emoțională prin care trece eu cred că se comportă bine. Este totuși puțin impulsivă, influențabilă, o cam ia valul, dar e rezonabilă. E un copil înțelegător, dar îți trebuie într-adevăr multă răbdare ca părinte! Contează și exemplul personal pe care i-l oferi copilului”, a încheiat.