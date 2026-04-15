Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii Asia Express, a filmat în un mesaj pentru fiica sa, Diana, în care a promis să îi aducă gustări neobișnuite, iar în timpul vizitei într-un supermarket asiatic a spus că va avea nevoie de „un troler separat” pentru cumpărături. Iată despre ce este vorba!

Ce a spus Irina Fodor în magazinul din China

Într-un story postat pe Instagram, Irina Fodor a surprins atmosfera unui magazin alimentar local și a adresat un mesaj direct fiicei sale, Diana, care îi ceruse gustări neobișnuite din călătorie, scrie Click.

„Ăsta e un video pe care l-am făcut pentru Diana, care mă roagă să îi aduc ciudățenii de mâncat din China. O să fie greu să aleg ce să NU iau”, a transmis prezentatoarea.

În cadrul aceleiași filmări, Irina Fodor a descris rafturile pline și varietatea produselor: „Ăsta este un supermarket mic și sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să le aduc acasă din China. O să fie foarte complicat, cred că trebuie să iau un troler separat. Ca să știi cu ce mă întorc acasă. Dacă era poftă cuiva, nu de alta”, a spus vedeta TV.

Asia Express, sezonul 9

Comentariile despre cumpărături au fost făcute în contextul filmărilor pentru Asia Express, sezonul 9. Noua aventură a emisiunii se desfășoară pe Drumul Mătăsii, cu start în Uzbekistan și continuare în China, iar Irina Fodor a oferit publicului imagini din culisele producției.

Prezentatoarea a mai postat și descrierea începutului traseului: „Cursa Asia Express, sezonul 9, a începuuut! Și, odată cu ea, începe și seria mea preferată: priveliștile de la fereastră. Ce văd eu din cameră azi. First stop: Uzbekistan”, a scris Irina Fodor pe social media. În plus, vedeta TV a împărtășit imagini cu peisaje spectaculoase și momente de relaxare din timpul producției, subliniind atât provocările, cât și experiențele culturale ale traseului.