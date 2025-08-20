Irina Loghin, cunoscuta solistă de , a decis să revină pe scenă și să reia spectacolele muzicale. Acest lucru, spun apropiații artistei, o ajută să treacă mai ușor peste moartea soțului.

Irina Loghin revine pe scenă la Mamaia

În vârstă de 86 de ani, a primit o lovitură grea, la începutul lunii iulie. Ion Cernea, soțul artistei, a murit la vârsta de 89 de ani din cauza unor probleme de sănătate. Fost campion de lupte greco-romane, el a fost legitimat la Clubul Sportiv Dinamo pentru care a concurat și obținut medalii.

La aproape două luni după această dramă, artista a revenit pe scenă, numele său, fiind înscris pe afișul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”. Recitalul Irinei Loghin este programat pe 29 august 2025. Informația a fost confirmată de Elena Merișoreanu, și ea invitată la Mamaia Folclor. Cele două soliste sunt, de altfel, vechi prietene.

„Vom fi pe scenă mai mulți artiști, trecuți de 70 de ani, seara de spectacol se va numi «nume de legendă», cu seniorii muzicii populare. Vor cânta Irina Loghin, Mioara Velicu, Laura Lavric, Gheorghe Turda, dar și alții”, a confirmat Elena Merișoreanu pentru .

Ce spune Elena Merișoreanu despre revenire

În acest context, Elena Merișoreanu a vorbit despre decizia Irinei Loghin de a urca pe scenă la un timp atât de scurt după decesul soțului. Artista a spus că muzica o ajută pe prietena sa să treacă mai ușor peste suferință.

„De când o știu, de la debut, Irina Loghin și-a pus sufletul în tot, în muzică, în familie, în prietenii. Este o legendă a muzicii populare, a revenit pe scenă, după marea suferință, pierderea soțului, pentru că muzica îi alină durerea. Și la vârsta aceasta o ține vocea, cântă excepțional, e o reală plăcere să o asculți”, a explicat .

Irina loghin topită după nepoțică

Conform sursei citate, Irina Loghin este topită după nepoțica sa. Elena Merișoreanu a spus că aceasta o ajută să se bucure de viață în continuare și îi dă putere să meargă mai departe.

„Irina mi-a vorbit adesea despre nepoțică, mi-a zis că este marea ei bucurie și că îi dă sănătate și putere numai când o vede. O voi susține pe Irina Loghin, din culise. Voi fi alături de ea”, a mai spus Elena Merișoreanu.

De altfel, Irina Loghin a postat recent câteva videoclipuri și fotografii, alături de nepoțica ei, fiica Irinucăi. Ea și-a exprimat, în același timp și dragostea pentru micuță.

„Ea mă face să uit de tot ce e rău și să zâmbesc. Cele mai frumoase momente sunt alături de nepoțica mea! Am gătit împreună omletă! Ce bine este atunci când ai aproape un îngeraș care te face să uiți de necazuri!”, a transmis Irina Loghin.