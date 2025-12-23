Irina Loghin, una dintre cele mai iubite artiste ale României, transmite un mesaj profund și plin de emoție înainte de intrarea în anul 2026. Prezentă la ediția specială de Revelion a Televiziunii Române, solista a vorbit despre dorințele sale pentru anul care urmează, punând accent pe sănătate, familie și pace.

Artista se numără printre invitații de marcă ai programului „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026 – Împreună la puterea 70”, difuzat în noaptea dintre ani pe TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova.

Dorința Irinei Loghin pentru 2026: sănătate, familie și liniște

Întrebată ce își dorește de la anul 2026, Irina Loghin a răspuns cu sinceritate, subliniind lucrurile esențiale din viața sa.

„În 2026 ce mi-aș putea dori… în primul rând sănătate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un îngeraș pe nume Ana, nepoțica mea. Ea este sufletul și aerul meu! Și îmi mai doresc pace în România!”, a spus ea, pentru Click.

Irina Loghin, despre legătura sa cu Televiziunea Română

Prezența Irinei Loghin la Revelionul TVR are și o încărcătură simbolică. Artista a mărturisit că Televiziunea Română reprezintă „a doua sa casă”, locul în care și-a construit o mare parte din carieră.

„Televiziunea Română înseamnă casa mea! A doua mea casă de când am venit în București, în urmă cu 62 de ani.”

Amintiri din alte Revelioane TVR

Irina Loghin a evocat și atmosfera de sărbătoare din anii tinereții, când Revelioanele TVR se transformau într-un adevărat maraton artistic.

„Îmi amintesc cu drag de perinițele pe care le făceam la Revelioanele TVR, erau ceva extraordinar”, a spus artista.

Chiar dacă timpurile s-au schimbat, Irina Loghin spune că bucuria de a fi pe scenă alături de noile generații rămâne aceeași.

Despre Irina Loghin

Irina Loghin este una dintre cele mai mari și respectate interprete de muzică populară din România, cu o carieră de peste șase decenii.

Născută la 19 februarie 1939, în județul Prahova, artista s-a impus printr-o voce puternică și un stil autentic, devenind un simbol al folclorului românesc.

A susținut mii de spectacole în țară și în străinătate și a avut o prezență constantă la Televiziunea Română. Irina Loghin este apreciată pentru atașamentul față de tradiții, familie și credință, rămânând un reper al culturii române.