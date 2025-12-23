B1 Inregistrari!
Irina Loghin, mesaj emoționant înainte de 2026: „Îmi doresc pace în România"

Irina Loghin, mesaj emoționant înainte de 2026: „Îmi doresc pace în România”

Selen Osmanoglu
23 dec. 2025, 13:11
Irina Loghin, mesaj emoționant înainte de 2026: „Îmi doresc pace în România”
Sursa Foto: Facebook/ Irina Loghin Oficial
Cuprins
  1. Dorința Irinei Loghin pentru 2026: sănătate, familie și liniște
  2. Irina Loghin, despre legătura sa cu Televiziunea Română
  3. Amintiri din alte Revelioane TVR
  4. Despre Irina Loghin

Irina Loghin, una dintre cele mai iubite artiste ale României, transmite un mesaj profund și plin de emoție înainte de intrarea în anul 2026. Prezentă la ediția specială de Revelion a Televiziunii Române, solista a vorbit despre dorințele sale pentru anul care urmează, punând accent pe sănătate, familie și pace.

Artista se numără printre invitații de marcă ai programului „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026 – Împreună la puterea 70”, difuzat în noaptea dintre ani pe TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova.

Dorința Irinei Loghin pentru 2026: sănătate, familie și liniște

Întrebată ce își dorește de la anul 2026, Irina Loghin a răspuns cu sinceritate, subliniind lucrurile esențiale din viața sa.

„În 2026 ce mi-aș putea dori… în primul rând sănătate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un îngeraș pe nume Ana, nepoțica mea. Ea este sufletul și aerul meu! Și îmi mai doresc pace în România!”, a spus ea, pentru Click.

Irina Loghin, despre legătura sa cu Televiziunea Română

Prezența Irinei Loghin la Revelionul TVR are și o încărcătură simbolică. Artista a mărturisit că Televiziunea Română reprezintă „a doua sa casă”, locul în care și-a construit o mare parte din carieră.

„Televiziunea Română înseamnă casa mea! A doua mea casă de când am venit în București, în urmă cu 62 de ani.”

Amintiri din alte Revelioane TVR

Irina Loghin a evocat și atmosfera de sărbătoare din anii tinereții, când Revelioanele TVR se transformau într-un adevărat maraton artistic.

„Îmi amintesc cu drag de perinițele pe care le făceam la Revelioanele TVR, erau ceva extraordinar”, a spus artista.

Chiar dacă timpurile s-au schimbat, Irina Loghin spune că bucuria de a fi pe scenă alături de noile generații rămâne aceeași.

Despre Irina Loghin

Irina Loghin este una dintre cele mai mari și respectate interprete de muzică populară din România, cu o carieră de peste șase decenii.

Născută la 19 februarie 1939, în județul Prahova, artista s-a impus printr-o voce puternică și un stil autentic, devenind un simbol al folclorului românesc.

A susținut mii de spectacole în țară și în străinătate și a avut o prezență constantă la Televiziunea Română. Irina Loghin este apreciată pentru atașamentul față de tradiții, familie și credință, rămânând un reper al culturii române.

