Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”

Traian Avarvarei
25 nov. 2025, 18:04
Irina Loghin își plânge soțul, Ion Cernea, trecut în neființă vara aceasta. Sursa foto: Captură video - Dan Negru / YouTube
Irina Loghin suferă teribil după pierderea soțului ei. Ion Cernea a murit în această vară, la vârsta de 89 de ani. Artista i-a fost alături și în ultimele săptămâni de viață, în care a stat internat într-un spital privat. Și fiul lor, Ciprian, încă se chinuie după această pierdere grea.

„Nepoțica mea vine și completează suferințele noastre, am simțit și simt un gol foarte, foarte mare. Pe 21 octombrie, a fost ziua lui și s-a lăsat cu plânsete mari, mai ales fiul meu, Ciprian, care nu poate să îl uite absolut deloc.

Mă lupt cu el, să îl scot din această stare, din această depresie. Viață fără moarte nu există”, a susținut Irina Loghin, pentru Româniatv.net.

Irina Loghin și Ion Cernea au trăit o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de jumătate de secol. Cei doi s-au cunoscut când artista avea 24 de ani, la petrecerile pe care fostul luptător le organiza în garsoniera lui. Au fost buni prieteni circa 10 ani, apoi relața lor a devenit una romantică.

