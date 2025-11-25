Irina Loghin suferă teribil după pierderea soțului ei. Ion Cernea în această vară, la vârsta de 89 de ani. Artista i-a fost alături și în ultimele săptămâni de viață, în care a stat internat într-un spital privat. Și fiul lor, Ciprian, încă se chinuie după această pierdere grea.

Irina Loghin suferă alături de fiul ei, după moartea lui Ion Cernea

„Nepoțica mea vine și completează suferințele noastre, am simțit și foarte, foarte mare. Pe 21 octombrie, a fost ziua lui și s-a lăsat cu plânsete mari, mai ales fiul meu, Ciprian, care nu poate să îl uite absolut deloc.

Mă lupt cu el, să îl scot din această stare, din această depresie. Viață fără moarte nu există”, a susținut Irina Loghin, pentru .

Cum s-au cunoscut Irina Loghin și soțul ei

Irina Loghin și Ion Cernea au trăit o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de jumătate de secol. Cei doi s-au cunoscut când artista avea 24 de ani, la petrecerile pe care fostul luptător le organiza în garsoniera lui. Au fost buni prieteni circa 10 ani, apoi relața lor a devenit una romantică.