Irina Nicolae, fostă membră A.S.I.A, despre cum se menține în formă: „Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu”. Cu ce se ocupă acum

Irina Nicolae, fosta membră a trupei A.S.I.A, a vorbit despre cum se menține în formă, la 46 de ani. Artista a recunoscut că are aceeași de când se știe.

Rutină zilnică

Irina Nicolae locuiește acum la , alături de soțul ei, milionarul și președintele Federației Internaționale de Judo, Marius Vizer, și de Scarlett Maria, fetița lor de 7 ani.

Ea a vorbit despre cum se menține în formă la 46 de ani. Rutina este aceeași de ani de zile.

„Întotdeauna am fost o fire sportivă și am avut noroc și de o moștenire genetică bună, nu am fost grasă niciodată și nici nu am avut probleme în a mânca orice oricând, dar după ce am născut am apelat la profesioniști: Carmen Fit și Sonia Burtic (Son Slim) m-au ajutat să îmi revin la forma inițială și, cel mai important, am învățat cum să îmi combin alimentele, am învățat niște rețete wow care să îmi satisfacă și pofta de dulce”, a mărturisit ea, conform .

„Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu. Demachierea este importantă și nu mă culc cu machiaj pe față indiferent cât de obosită aș fi. În ceea ce privește cremele, alternez… Îmi fac din când în când câte un peeling sau gomaj și cam atât”, a mai spus Irina, care a precizat că nu a apelat la nicio operație estetică: „Fac doar botox, și asta o dată pe an”, a adăugat.

Ce face acum Irina Nicolae

Irina a renunțat la România în urmă cu mai mulți ani. Acum locuiește în Budapesta, cu familia, și este designer interior.

„Îmi place foarte mult ce fac și știi de ce? Pentru că oamenii când intră în casă, reacția e așa: «nu mai vreau să ies din casa asta, îmi place foarte mult». De fapt, asta cred că e menirea unei case, să te facă să rămâi acolo”, povestea vedeta în podcastul „Acasă La Măruță”.