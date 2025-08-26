B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irina Nicolae, fostă membră A.S.I.A, despre cum se menține în formă: „Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu”. Cu ce se ocupă acum

Irina Nicolae, fostă membră A.S.I.A, despre cum se menține în formă: „Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu”. Cu ce se ocupă acum

Selen Osmanoglu
26 aug. 2025, 10:05
Irina Nicolae, fostă membră A.S.I.A, despre cum se menține în formă: „Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu”. Cu ce se ocupă acum
Foto: Facebook

Irina Nicolae, fosta membră a trupei A.S.I.A, a vorbit despre cum se menține în formă, la 46 de ani. Artista a recunoscut că are aceeași rutină de când se știe.

Cuprins

  • Rutina zilnică
  • Ce face acum Irina Nicolae

Rutină zilnică

Irina Nicolae locuiește acum la Budapesta, alături de soțul ei, milionarul și președintele Federației Internaționale de Judo, Marius Vizer, și de Scarlett Maria, fetița lor de 7 ani.

Ea a vorbit despre cum se menține în formă la 46 de ani. Rutina este aceeași de ani de zile.

„Întotdeauna am fost o fire sportivă și am avut noroc și de o moștenire genetică bună, nu am fost grasă niciodată și nici nu am avut probleme în a mânca orice oricând, dar după ce am născut am apelat la profesioniști: Carmen Fit și Sonia Burtic (Son Slim) m-au ajutat să îmi revin la forma inițială și, cel mai important, am învățat cum să îmi combin alimentele, am învățat niște rețete wow care să îmi satisfacă și pofta de dulce”, a mărturisit ea, conform Viva.

„Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu. Demachierea este importantă și nu mă culc cu machiaj pe față indiferent cât de obosită aș fi. În ceea ce privește cremele, alternez… Îmi fac din când în când câte un peeling sau gomaj și cam atât”, a mai spus Irina, care a precizat că nu a apelat la nicio operație estetică: „Fac doar botox, și asta o dată pe an”, a adăugat.

Ce face acum Irina Nicolae

Irina a renunțat la România în urmă cu mai mulți ani. Acum locuiește în Budapesta, cu familia, și este designer interior.

„Îmi place foarte mult ce fac și știi de ce? Pentru că oamenii când intră în casă, reacția e așa: «nu mai vreau să ies din casa asta, îmi place foarte mult». De fapt, asta cred că e menirea unei case, să te facă să rămâi acolo”, povestea vedeta în podcastul „Acasă La Măruță”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce au ieșit la iveală date despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce a postat vedeta
Monden
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce au ieșit la iveală date despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce a postat vedeta
Gafă de proporții la Insula Iubirii! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram (FOTO)
Monden
Gafă de proporții la Insula Iubirii! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram (FOTO)
Jorge, experiență de neuitat, alături de fiul său. Ce activitate au făcut cei doi, împreună: „Ducem tradiția mai departe”
Monden
Jorge, experiență de neuitat, alături de fiul său. Ce activitate au făcut cei doi, împreună: „Ducem tradiția mai departe”
Carmen Brumă, despre uleiul de măsline din salate. Ce a recomandat aceasta
Monden
Carmen Brumă, despre uleiul de măsline din salate. Ce a recomandat aceasta
Melania Trump la 55 de ani: cum își menține silueta de model și ce exerciții face aceasta
Externe
Melania Trump la 55 de ani: cum își menține silueta de model și ce exerciții face aceasta
Andreea Bălan și Victor Cornea, nouă escapadă romantică. Ce destinație a ales cuplul
Monden
Andreea Bălan și Victor Cornea, nouă escapadă romantică. Ce destinație a ales cuplul
Irina Loghin, prestație spectaculoasă la nici două luni de la moartea soțului. Cât ar fi încasat artista pentru o oră de cântat
Monden
Irina Loghin, prestație spectaculoasă la nici două luni de la moartea soțului. Cât ar fi încasat artista pentru o oră de cântat
Ionuț Rusu, dezvăluiri din perioada în care lucra ca șofer de TIR. Cum a ajuns tânărul să fie arestat în Ungaria: „Nu sunt mândru”
Monden
Ionuț Rusu, dezvăluiri din perioada în care lucra ca șofer de TIR. Cum a ajuns tânărul să fie arestat în Ungaria: „Nu sunt mândru”
Miliardarii showbiz-ului. Cele mai bogate vedete din lume
Monden
Miliardarii showbiz-ului. Cele mai bogate vedete din lume
Aurelian Temișan, vacanță de vis în Grecia. Ce a povestit artistul
Monden
Aurelian Temișan, vacanță de vis în Grecia. Ce a povestit artistul
Ultima oră
10:27 - Năsui critică dur o măsură a Guvernului Bolojan: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”
10:18 - Caz teribil! O copilă de doar 13 ani a fost găsită spânzurată, în apartament. Ce au transmis autoritățile
09:57 - Monica Pop, a șaptea oară pe masa de operație: Te trăsnește în cap când auzi că ai cancer, dar faci tot ce poți ca să trăiești
09:56 - Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce au ieșit la iveală date despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce a postat vedeta
09:34 - Incendiu la o pensiune din Sovata. Șapte persoane au fost evacuate
09:28 - Gafă de proporții la Insula Iubirii! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram (FOTO)
09:26 - Incendiu puternic în Hamburg. A provocat explozii în lanț
09:13 - A intrat în stația de tramvai cu…mașina. Cum s-a produs incidentul din sectorul 5 al Capitalei
08:57 - Stare de urgență sanitară în Botswana. Pacienții rămân fără medicamente esențiale
08:56 - Cluj-Napoca a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istoria măsurătorilor pentru luna august / Unde a nins în România (FOTO)