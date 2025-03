Irina Petrea, fosta Supernanny, s-a retras din televiziune. Cu ce se ocupă acum?

a devenit un nume cunoscut în urmă cu peste două decenii, datorită emisiunii Supernanny difuzată de Prima TV. Prin abordarea sa modernă asupra educației, a reușit să ajute numeroase familii să-și îmbunătățească relația cu cei mici. După ce show-ul a fost scos din grilă, a încercat să revină pe micul ecran, însă, în cele din urmă, a ales să se retragă definitiv din televiziune, relatează .

De la televiziune la psihoterapie

Supernanny a fost primul reality-show din România care s-a concentrat pe educația parentală, punând accent pe problemele de comunicare dintre părinți și copii. Irina Petrea a avut un rol esențial în popularizarea emisiunii, devenind rapid apreciată de public. Totuși, în ciuda succesului, a decis să părăsească lumina reflectoarelor și să se dedice altor activități.

Irina Petrea a fost implicată în domeniul televiziunii încă din 1994, realizând inițial documentare și interviuri politice. Ulterior, în 2005, a devenit faimoasă datorită emisiunii Supernanny. De-a lungul timpului, a mai prezentat și reality show-ul Cei 7 ani de acasă, difuzat la Kanal D.

În prezent, Irina Petrea își continuă activitatea în domeniul psihologiei și psihoterapiei, profesie pe care o practică de peste un deceniu. Deține propriul cabinet, unde oferă consiliere atât pentru copii, cât și pentru părinți. De asemenea, s-a implicat în numeroase proiecte educative și a publicat mai multe cărți sub titlul Și tu poți fi Supernanny, oferind sfaturi valoroase părinților care își doresc să îmbunătățească relația cu copiii lor.

„Nu am mai putut lucra cu copiii”

Acum, Irina Petrea și-a găsit liniștea, însă a trecut printr-o perioadă dificilă, în care nu a mai putut lucra cu cei mici. Fosta Supernanny a mărturisit că a fost profund afectată de faptul că nu poate avea copii, o realitate pe care i-a fost greu să o accepte.

„Sunt multe lucruri la care m-am rugat și nu au venit. Unul dintre acestea este faptul că nu am avut copii ai mei. Am fost foarte furioasă, am fost foarte dezamăgită, am fost atât de afectată încât nu am mai putut lucra cu copiii. Nu mai puteam să suport să îi văd pe stradă și să văd părinți. M-am obișnuit cu asta, am trecut peste! Pur și simplu sufăr de ceea ce suferă o mulțime de alte femei, de infertilitate primară, doar că nu am știut. Când am văzut că nu rămân gravidă, m-am întrebat oare de ce? Apoi făcând tot felul de analize am constatat că sufăr de acest lucru și nu se poate face nimic.

M-am gândit să adopt un copil, dar pentru asta trebuie să fie ambii parteneri de acord, iar acest subiect a rămas suspendat deocamdată. Nu am putut să ne punem de acord cu privire la acest subiect și am lăsat-o așa, pentru că e mai bine să rămân echilibrată decât să mă tulbur cu o grămadă de lucruri pe care nu le pot rezolva. Nu am făcut nicio dramă din asta, mi-a fost greu, dar am trecut peste, până la urmă trebuie să accepți ceea ce nu poți să schimbi”, a declarat Irina Petrea, în urmă cu ceva timp, în emisiunea În oglindă.

Deși viața i-a oferit provocări dificile, Irina Petrea a reușit să își regăsească echilibrul, continuând să ajute copiii și părinții prin activitatea sa ca psiholog și psihoterapeut.