Irina și Răzvan Fodor vor pleca în vacanță alături de Adela Popescu și Radu Vâlcan: „Prietenia adevărată e atunci când...”

După revenirea din America, Irina Fodor s-a retras pentru câteva zile departe de mediul online, dedicându-și timpul familiei. Acum, prezentatoarea TV se pregătește de o a doua vacanță, de data aceasta în Croația, alături de soțul ei, , fiica lor Diana și de prietenii apropiați, Adela Popescu și Radu Vâlcan. Irina a împărtășit cu fanii ei din online detalii despre această escapadă, marcând schimbările și noutățile care o fac deosebită, relatează

Irina Fodor, pregătiri pentru o nouă aventură

și-a cerut „scuze” fanilor pentru absența sa de pe rețelele de socializare, explicând că a dedicat timp pentru a se reconecta cu familia și prietenii imediat după întoarcerea din America.

Acum, prezentatoarea împărtășește entuziasmul asociat cu prima vacanță pe catamaran în care va merge cu soțul său, Răzvan Fodor, și fiica lor, Diana. Celor 3 li se vor alătura și niște prieteni apropiați. Este vorba despre și , extinzând cercul aventurii și al distracției.

„Prietenia adevărată e atunci când îi trimiți un mesaj subtil prietenei tale, și ea știe ce are de făcut, fără prea multe explicații. Să vă zic cum am procedat. A scris Adela Popescu pe Facebook (sau pe Insta, nici eu nu mai știu) că pleacă la Moșu, în Laponia. I-am lăsat și eu un mesaj timid la postare, că mvaai, ce frumos, ce mi-ar plăcea și mie… înțelegeți voi. Ce credeți că a făcut? A pândit momentul, o întâlnire comună, și s-a apucat de făcut psihologie inversă, laterală și cu spatele, cu mare atenție în oglinda retrovizoare, unde nu-l scăpa din priviri pe Fodor. Asta în timp ce îmi povestea mie ce frumusețe îi așteaptă pe tărâmuri înzăpezite, cu săniuțe trase de husky, unde renii zburdă liniștiți sub aurora boreală, iar Moș Crăciun stă la povești cu tine. Eu mă tot înduioșam și mă tot miram, în timpul ăsta. Capcana a făcut clanc! și l-a prins nemilos pe Fodor. Pe scurt, mergem și noi în Laponia!”, a scris Irina Fodor pe rețelele sale de socializare.

Cu toții sunt foarte entuziasmați de escapada de care vor avea parte, mai cu seamă cu cât va fi vorba de una petrecută între prieteni, în care, în mod cert, distracția și voia bună vor fi la cote maxime în fiecare moment.

Cum s-a lăsat convins Răzvan Fodor

Și a împărtășit urmăritorilor săi online detalii despre intrigă și colaborarea dintre soția sa și prietenii lor, Radu Vâlcan și Adela Popescu. Artistul a transmis că modul în care a „acționat” prietena lor, Adela Popescu, a fost gândit în prealabil și, prin urmare, vor pleca împreună în vacanță.

„Cine spune că anturajul nu te strică nu are prieteni ca ai mei. Deci se întâlnesc Irina și Adela. Adela Popescu, fratele meu. Ce credeți că i-a povestit ea soției mele? Despre vacanța lor în Laponia: cum se duc acasă la Moș Crăciun, cum de abia așteaptă să le scârțâie zăpada sub ghete, cum s-ar putea să vadă aurora boreală și alte lucruri minunate la care Irina făcea ochii atât de mari încât, la sfârșitul discuției, arătau ca două farfurii. Păi tu te apuci să îi spui așa ceva femeii ăsteia, care ar fi în stare să pună un Moș luminos, cu sanie și reni, la intrarea în Popești încă din luna iulie? Care ar putea, cu nonșalanță, să împodobească bradul în fiecare zi a lui decembrie cu alte decorațiuni? Care e șefa autoproclamată a sărbătorilor de iarnă și a magiei celei mai magice? E, na, că i-a zis! Așa că, unde credeți că suntem la începutul lui decembrie? Exact în Laponia! I-am zis că e drumul complicat, că zborul e lung, că avem escale. Ea mi-a zis că zburăm cu charter, și facem doar 4 ore. Am adăugat că asta e o vacanță care se pregătește temeinic, se culeg informații, afli ce e mai important de vizitat/văzut, să nu ajungi acolo ca o gâscă.”, a fost mesajul transmis de Răzvan Fodor.