Irinel Columbeanu ar putea primi ajutor din partea lui Cristian Țânțăreanu la azil: „Cred că se rezolvă cu banii!”

Cristian Țânțăreanu a fost sunat , care se află într-un azil, după ce a pierdut toată averea sa. Serghei Mizil a vizitat azilul și a inițiat o licitație pentru a strânge bani pentru costurile acestuia.

Cristian Țânțăreanu îl va ajuta pe Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu locuiește într-un azil cu o taxă lunară de 7.000 de lei, dar nu poate plăti această sumă, deoarece pensia sa de 1.976 de lei este blocată de bancă. Într-un podcast condus de Serghei Mizil, Adiță Voicu a menționat că a solicitat sprijinul lui Cristian Țânțăreanu pentru a-l ajuta pe Irinel Columbeanu.

„Am vorbit cu domnul Țânțăreanu, cu care Irinel e prieten, și am organizat zilele acestea un șpriț. Cred că se rezolvă cu banii!”, a spus Adiță Voicu, în cadrul podcastului lui Serghei Mizil, scrie .

Leo de la Strehaia i-a oferit 10.000 lei

Irinel Columbeau a primit o , care s-a deplasat personal la azilul unde acesta este internat. Leo de la Strehaia a împărtășit pe platformele de social media imagini de la poarta azilului în care se află Irinel. Cu o generozitate neașteptată, Leo i-a oferit lui Irinel o sumă de 10.000 de lei și, de asemenea, a adus mâncare pentru el.

„Eu sunt serios, am venit la domnul Columbeanu. Am venit să îi dăm și lui 100 de milioane (n.r. 10.000 de lei), plus ce i-a adus Olga să îl ajutăm. Suntem aici să îl ajutăm”, a spus Leo de la Strehaia, într-un videoclip postat pe TikTok.