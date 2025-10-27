Irinel Columbeanu, surprins de revenirea Monicăi Gabor în Râmania! Fostul afacerist locuiește la azil, departe de lumina reflectoarelor și de viața mondenă pe care o avea odinioară. Total deconectat de la tot ce se întâmplă, acesta nu știa că fosta soție a revenit recent în țară. Nici fiica lui, Irina, nu i-a spus nimic, iar vestea a ajuns la el abia acum.

Irinel Columbeanu, surprins de revenirea Monicăi Gabor. Cum a reacționat fostul milionar de la Izvorani

După o lungă perioadă petrecută în străinătate, Monica Gabor a revenit în România, dorind să păstreze totul cât mai discret posibil. Deși și-a dorit să treacă neobservată, , iar informația s-a răspândit imediat în mediul monden.

Vestea a ajuns în cele din urmă și la Irinel Columbeanu. Fostul milionar a fost luat complet prin surprindere, neștiind că mama fiicei sale se află deja pe teritoriul României. Monica nu l-a vizitat, dar nici Irina nu i-a menționat, preferând să evite discuțiile despre subiect. Totuși, Irinel a reacționat calm și matur, spunând că nu are niciun motiv să fie deranjat sau supărat.

„Nu știam de venirea Monicăi în România. Nici Irina nu m-a anunțat. Nu mă deranjează și nici nu am o problemă că nu m-a anunțat că vine în țară”, a precizat Irinel Columbeanu, notează cancan.ro.

De ce a evitat Monica Gabor să se întoarcă mai des în România

Monica Gabor s-a întors recent în România, după ani întregi în care a ales să rămână departe de țara natală. , într-o emisiune TV, că mama sa are o viață foarte echilibrată și atent organizată în .

Fosta doamnă Columbeanu își începe diminețile cu exerciții fizice, apoi gătește, face curățenie și merge relaxată la cumpărături alimentare zilnice. Irina a mărturisit că Monicăi îi este greu să se desprindă de rutina confortabilă care îi oferă echilibru și stabilitate emoțională.

Totodată, adolescenta a explicat că, din cauza noilor reguli stricte de imigrare, plecările și întoarcerile în SUA sunt dificile.