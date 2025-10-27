B1 Inregistrari!
Irinel Columbeanu, luat prin surprindere. Fostul milionar nu a știut că Monica Gabor a fost în România. Cum a reacționat când a aflat

Ana Beatrice
27 oct. 2025, 16:14
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook
Cuprins
  1. Irinel Columbeanu, surprins de revenirea Monicăi Gabor. Cum a reacționat fostul milionar de la Izvorani
  2. De ce a evitat Monica Gabor să se întoarcă mai des în România

Irinel Columbeanu, surprins de revenirea Monicăi Gabor în Râmania! Fostul afacerist locuiește la azil, departe de lumina reflectoarelor și de viața mondenă pe care o avea odinioară. Total deconectat de la tot ce se întâmplă, acesta nu știa că fosta soție a revenit recent în țară. Nici fiica lui, Irina, nu i-a spus nimic, iar vestea a ajuns la el abia acum.

După o lungă perioadă petrecută în străinătate, Monica Gabor a revenit în România, dorind să păstreze totul cât mai discret posibil. Deși și-a dorit să treacă neobservată, prezența ei a fost rapid remarcată, iar informația s-a răspândit imediat în mediul monden.

Vestea a ajuns în cele din urmă și la Irinel Columbeanu. Fostul milionar a fost luat complet prin surprindere, neștiind că mama fiicei sale se află deja pe teritoriul României. Monica nu l-a vizitat, dar nici Irina nu i-a menționat, preferând să evite discuțiile despre subiect. Totuși, Irinel a reacționat calm și matur, spunând că nu are niciun motiv să fie deranjat sau supărat.

„Nu știam de venirea Monicăi în România. Nici Irina nu m-a anunțat. Nu mă deranjează și nici nu am o problemă că nu m-a anunțat că vine în țară”, a precizat Irinel Columbeanu, notează cancan.ro.

De ce a evitat Monica Gabor să se întoarcă mai des în România

Monica Gabor s-a întors recent în România, după ani întregi în care a ales să rămână departe de țara natală. Irina Columbeanu a povestit, într-o emisiune TV, că mama sa are o viață foarte echilibrată și atent organizată în Statele Unite.

Fosta doamnă Columbeanu își începe diminețile cu exerciții fizice, apoi gătește, face curățenie și merge relaxată la cumpărături alimentare zilnice. Irina a mărturisit că Monicăi îi este greu să se desprindă de rutina confortabilă care îi oferă echilibru și stabilitate emoțională.

Totodată, adolescenta a explicat că, din cauza noilor reguli stricte de imigrare, plecările și întoarcerile în SUA sunt dificile.

