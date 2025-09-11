B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Amelia, ispita de la „Insula Iubirii”, nervoasă pe companiile de ride-sharing. Ce a scos-o din sărite pe brunetă

Amelia, ispita de la „Insula Iubirii”, nervoasă pe companiile de ride-sharing. Ce a scos-o din sărite pe brunetă

Elena Boruz
11 sept. 2025, 23:28
Amelia, ispita de la „Insula Iubirii”, nervoasă pe companiile de ride-sharing. Ce a scos-o din sărite pe brunetă
Sursă foto: Instagram/Insula Iubirii
Cuprins
  1. Ce a declarat ispita Amelia pe rețelele de socializare
  2. Ce relație există între Amelia și concurentul Andrei Lemnaru
  3. Cine este ispita Amelia de la „Insula Iubirii”

Amelia, una dintre ispitele sezonului 9 ale emisiunii „Insula Iubirii”, tună și fulgeră! Bruneta s-a enervat la culme din cauza unei companii de ride-sharing.

Neavând dispoziția necesară să conducă, ispita și-a dorit să apeleze la un șofer. Așa a și făcut, însă fără succes, deoarece, deși a așteptat o jumătate de oră să găsească un șofer care să o ducă la destinație, frumoasa brunetă nu a avut noroc. Astfel, a fost nevoită să își conducă mașina pentru a-și rezolva treaba.

Ce a declarat ispita Amelia pe rețelele de socializare

Nervoasă până peste cap, Amelia a împărtășit cu urmăritorii ei ce i s-a întâmplat. Pe lângă supărarea în sine pe care și-a exprimat-o, femeia a avut și un mesaj ușor ironic.

Aceasta le-a explicat internauților ce job are și le-a făcut o propunere deschisă tuturor celor care își doresc să angajeze șoferi „capabili”.

„Eu mă ocup de recrutare de forță de muncă pe plan național și internațional. Observ că voi nu mai aveți șoferi capabili, așa că, dacă aveți nevoie de colaborare, vă aduc eu niște șoferi cum trebuie. Am stat jumătate de oră să găsesc nimic și cursa era destul de lungă și destul de bănoasă. Acum, după cum vedeți, conduc, și nu aveam chef. Aștept eu mesajul vostru în DM. Vă găsesc eu oameni ca lumea”, a povestit ispita Amelia de la Insula iubirii, pe Instagram.

Ce relație există între Amelia și concurentul Andrei Lemnaru

De curând, Amelia a făcut publică informația conform căreia între ea și concurentul Andrei Lemnaru ar exista o relație de prietenie. Aceasta a povestit că sunt prieteni foarte buni și că fetele nu ar trebui să se simtă „amenințate”.

„Am o relație specială cu Andrei – e genul de om pe care îți dorești să-l ai alături și la bine, și la rău. Pe insulă am legat o prietenie strânsă, iar afară nu am făcut decât să o facem și mai frumoasă. Ne susținem reciproc și putem vorbi despre orice, oricând.

Sunt mândră să spun că mi-am mărit familia și că i-am făcut loc în viața mea ca frățior mai mare. Îl iubesc maxim! (Fetelor, relax, îl puteți aborda în continuare)” a scris ispita Amelia pe Instagram, alături de pozele cu ea și Andrei.

Cine este ispita Amelia de la „Insula Iubirii”

Amelia are 26 de ani, este cântăreață și visează să ajungă pe culmile succesului. Aceasta are o poveste de viață impresionantă, deoarece copilăria ei nu a fost tocmai cea mai fericită.

Femeia a avut multiple conflicte cu tatăl său, însă în prezent lucrurile ar fi mult mai liniștite. De asemenea, aceasta a locuit o bună vreme în Olanda, alături de iubitul ei, unde a avut un job în domeniul recrutării forței de muncă din România.

Aceasta s-a descris ca fiind iubibilă și carismatică, iar participarea la „Insula Iubirii” a fost ceea ce îi lipsea.

„Dacă ar fi să mă descriu, aș spune că sunt carismatică, iubibilă și naturală”, mărturisea ea, înainte de începerea show-ului.

Pe parcursul de pe „insulă”, Amelia nu a reușit să ispitească pe nimeni, însă a legat frumoase prietenii cu concurenții și colegele ei ispite. Deși show-ul fenomen al verii s-a încheiat, încă se vorbește în spațiul public despre el.

Concurenți, ca Ella Vișan, Andrei Lemnaru, Marian Grozavu, Maria Avram și Bianca Dan sunt pe buzele tuturor urmăritorilor emisiunii. Desigur, și în rândul ispitelor sunt câteva nume demne de menționat, care au făcut ravagii și au reușit să destabilizeze câteva cupluri. Teo Costache și Cătălin Brînză, cu siguranță, fac parte dintre aestea. Nu trebuie uitat nici Jaguarul, ispita masculină care a stârnit controverse în mediul online datorită stilului său „bambolino” de a vorbi, de a se comporta, de a se îmbrăca.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Fuego, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mă demoralizează atunci când văd înverșunare”. Ce a transmis artistul
Monden
Fuego, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mă demoralizează atunci când văd înverșunare”. Ce a transmis artistul
Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui
Monden
Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui
Raluca Bădulescu, reacție în urma acuzațiilor de ipocrizie! Cum a reacționat vedeta
Monden
Raluca Bădulescu, reacție în urma acuzațiilor de ipocrizie! Cum a reacționat vedeta
Marilu Dobrescu, activități inedite de ziua ei! Cum a petrecut influencerița
Monden
Marilu Dobrescu, activități inedite de ziua ei! Cum a petrecut influencerița
Ce ascund cele două testamente ale lui Giorgio Armani și cine sunt moștenitorii
Monden
Ce ascund cele două testamente ale lui Giorgio Armani și cine sunt moștenitorii
De la viralul „Ca o apă cristalină” la viața de azi: transformarea uluitoare a lui Cristi din Banat. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent (FOTO)
Monden
De la viralul „Ca o apă cristalină” la viața de azi: transformarea uluitoare a lui Cristi din Banat. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent (FOTO)
Andreea Bălan, mărturisiri despre depresie. Cum privește artista „criza vârstei de 40 de ani”
Monden
Andreea Bălan, mărturisiri despre depresie. Cum privește artista „criza vârstei de 40 de ani”
Monica și Leonard Doroftei, confesiuni din viața de familie. Ce momente dificile au întâmpinat în căsnicie, dar și cum au gestionat problemele în fața copiilor
Monden
Monica și Leonard Doroftei, confesiuni din viața de familie. Ce momente dificile au întâmpinat în căsnicie, dar și cum au gestionat problemele în fața copiilor
Cătălin Moroșanu, dezvăluiri dureroase din copilărie: „M-au agresat foarte tare colegii la școală. Am suferit enorm”. Sfaturi pentru copiii victime ale bullying-ului
Monden
Cătălin Moroșanu, dezvăluiri dureroase din copilărie: „M-au agresat foarte tare colegii la școală. Am suferit enorm”. Sfaturi pentru copiii victime ale bullying-ului
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Câți bani trebuie să achite statului
Monden
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Câți bani trebuie să achite statului
Ultima oră
00:10 - Capete de porc cu inscripția „Macron” au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris / Legătura cu posibile actile ostile ale Rusiei
23:57 - Suferi de insomnii? Iată ce poți face pentru un somn odihnitor
23:14 - Primarul Romei promite că se va putea înota în Tibru peste cinci ani
22:58 - Alexandru Nazare, vizită la Washington: „Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani”
22:45 - Albania are un „ministru” AI pentru achiziții publice. În România, ION a dispărut din peisaj
22:02 - Ce recompensă uriașă oferă FBI pentru a-l prinde pe asasinul lui Kirk
21:59 - Fuego, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mă demoralizează atunci când văd înverșunare”. Ce a transmis artistul
21:57 - Undă verde pentru Programul Rabla 2025: Valorea voucherelor, diminuată drastic
21:35 - Ce ilegalitate a comis Gigi Becali la Techirghiol. S-a ales cu dosar penal
21:13 - Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui