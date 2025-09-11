Amelia, una dintre ispitele sezonului 9 ale emisiunii „Insula Iubirii”, tună și fulgeră! Bruneta s-a enervat la culme din cauza unei companii de ride-sharing.

Neavând dispoziția necesară să conducă, ispita și-a dorit să apeleze la un șofer. Așa a și făcut, însă fără succes, deoarece, deși a așteptat o jumătate de oră să găsească un șofer care să o ducă la destinație, frumoasa brunetă nu a avut noroc. Astfel, a fost nevoită să își conducă mașina pentru a-și rezolva treaba.

Ce a declarat ispita Amelia pe rețelele de socializare

Nervoasă până peste cap, Amelia a împărtășit cu urmăritorii ei ce i s-a întâmplat. Pe lângă supărarea în sine pe care și-a exprimat-o, femeia a avut și un mesaj ușor ironic.

Aceasta le-a explicat internauților ce job are și le-a făcut o propunere deschisă tuturor celor care își doresc să angajeze șoferi „capabili”.

„Eu mă ocup de recrutare de forță de muncă pe plan național și internațional. Observ că voi nu mai aveți șoferi capabili, așa că, dacă aveți nevoie de colaborare, vă aduc eu niște șoferi cum trebuie. Am stat jumătate de oră să găsesc nimic și cursa era destul de lungă și destul de bănoasă. Acum, după cum vedeți, conduc, și nu aveam chef. Aștept eu mesajul vostru în DM. Vă găsesc eu oameni ca lumea”, a povestit ispita Amelia de la Insula iubirii, pe

Ce relație există între Amelia și concurentul Andrei Lemnaru

De curând, Amelia a făcut publică informația conform căreia ar exista o relație de prietenie. Aceasta a povestit că sunt prieteni foarte buni și că fetele nu ar trebui să se simtă „amenințate”.

„Am o relație specială cu Andrei – e genul de om pe care îți dorești să-l ai alături și la bine, și la rău. Pe insulă am legat o prietenie strânsă, iar afară nu am făcut decât să o facem și mai frumoasă. Ne susținem reciproc și putem vorbi despre orice, oricând.

Sunt mândră să spun că mi-am mărit familia și că i-am făcut loc în viața mea ca frățior mai mare. Îl iubesc maxim! (Fetelor, relax, îl puteți aborda în continuare)” a scris ispita Amelia pe Instagram, alături de pozele cu ea și Andrei.

Cine este ispita Amelia de la „Insula Iubirii”

Amelia are 26 de ani, este cântăreață și visează să ajungă pe culmile succesului. Aceasta are o poveste de viață impresionantă, deoarece copilăria ei nu a fost tocmai cea mai fericită.

Femeia a avut multiple conflicte cu tatăl său, însă în prezent lucrurile ar fi mult mai liniștite. De asemenea, aceasta a locuit o bună vreme în Olanda, alături de iubitul ei, unde a avut un job în domeniul recrutării forței de muncă din România.

Aceasta s-a descris ca fiind iubibilă și carismatică, iar participarea la „Insula Iubirii” a fost ceea ce îi lipsea.

„Dacă ar fi să mă descriu, aș spune că sunt carismatică, iubibilă și naturală”, mărturisea ea, înainte de începerea show-ului.

Pe parcursul de pe „insulă”, Amelia nu a reușit să ispitească pe nimeni, însă a legat frumoase prietenii cu concurenții și colegele ei ispite. Deși show-ul fenomen al verii s-a încheiat, încă se vorbește în spațiul public despre el.

Concurenți, ca Ella Vișan, Andrei Lemnaru, Marian Grozavu, Maria Avram și Bianca Dan sunt pe buzele tuturor urmăritorilor emisiunii. Desigur, și în rândul ispitelor sunt câteva nume demne de menționat, care au făcut ravagii și au reușit să destabilizeze câteva cupluri. Teo Costache și , cu siguranță, fac parte dintre aestea. Nu trebuie uitat nici Jaguarul, ispita masculină care a stârnit controverse în mediul online datorită stilului său „bambolino” de a vorbi, de a se comporta, de a se îmbrăca.