Ispita Andreea de la „Insula Iubirii”, dezvăluiri din viața personală. Aceasta are o fetiță de 5 ani

este una dintre cele mai lăudate ispite la . Deși are doar 24 de ani, femeia este mămică de cinci ani. Andreea are o fetiță pe care o iubește nespus și pentru care muncește foarte mult.

Încă de la dezvăluirea listei de ispite, Andreea Crăciun a fost una dintre cele mai râvnite femei. Aspectul natural a făcut ca zeci, poate chiar sute de oameni să rămână fermecați de frumusețea ei.

Cu cine și-a lăsat ispita fetița, cât timp a fost în Thailanda

Filmările pentru „Insula Iubirii” durează aproximativ o lună, timp în care cea mică nu putea rămâne singur. Sexy șatena a mărturisit cine a ajutat-o cât timp a fost în Asia, dar și cât de activă este viața ei.

„Da, sunt mămica unei fetițe de 5 ani! Pot să spun că acest corp se datorează faptului că eu am fost dansatoare de performanță, 12 ani, iar acum sunt instructor de fitness. Deci, viața mea este foarte activă: mămică, serviciu, uneori două joburi.

Am avut noroc, pentru că a rămas pe mâini bune, nu a știut unde plec, scopul și durata a știut-o, dar este prea mică pentru a-și da ea seama ce înseamnă o lună de zile. Mi-a fost greu fără ea, dar revederea a fost foarte emoționantă și dulce. A rămas pe mâini bune, a rămas cu ai mei. Ai mei sunt cel mai mare sprijin pentru mine și le mulțumesc, sunt mândră că am așa părinți. Îmi place viața aceasta activă pe care o am. Faptul că sunt mămică mă motivează foarte mult să îi ofer fiicei mele totul și să nu îi lipsească nimic”, a declarat Andreea Crăciun pentru

Show-ul mult așteptat doar ce a început, însă deja a stârnit controverse în mediul online. De la reacții pe TikTok până la grupuri pe Instagram, unde se „descos” cele mai incendiare momente, totul a luat amploare, odată cu premiera sezonului 9.