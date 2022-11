Iubita lui Keo a căzut pe scări și a ajuns la spital. În ce stare este Misty: ”Keo s-a speriat”

Iubita lui Keo, Misty, a avut parte de un eveniment neplăcut zilele trecută. Artista a căzut pe scările din casă și a fost nevoită sa meargă la spital de urgență.

Misty a căzut pe scări

despre sperietura pe care a avut-o în urmă cu puțin timp, după ce a alunecat pe scările din casă și suferit o căzătură dureroasă. Arstista a povestit la Antena Stars despre clipele de panică prin care a trecu dar și despre starea sa actuală de sănătate. Se pare că blondina nu a fost atentă în timp ce cobora scările, fiind ocupată pe telefon, moment în care nu s-a mai uitat unde calcă și a alunecat pe scări

„Mai mult ne-am speriat pentru că am căzut destul de grav, dar e ok, am făcut câteva terapii care au grăbit puțin vindecarea. Coboram scările, avem o scară destul de alunecoasă și se alunecă foarte ușor atunci când ai și o șosetă pe picior. De data aceasta s-a întâmplat din pură neatenție. De multe ori când cobori și urci aceleași scări zilnic ai intenția să crezi că cunoști fiecare pas pe care îl faci. Mărturisesc că eram cu ochii în telefon, tocmai ce primisem un mesaj și nu am fost atentă unde pășesc, am avut senzația că urmează ultima treaptă și am pășit larg, crezând că pășesc pe parchet.”, a declarat pentru Antena Stars.

Keo, speriat de căzătura iubitei

Artista s-a lovit destul de tare în urma căzături, sucindu-și piciorul în momentul în care a alunecat pe scări.

„Nu a fost o căzătură simplă. Mi-am sucit piciorul și a trosnit. Eu am o intoleranță mare la durere și atunci când am văzut cât de tare doare și cât de isteric plângeam m-am speriat, Keo s-a speriat.”, a mai precizat Misty.

Din fericire a trecut neplăcutul eveniment iar starea de sănătate a iubitei lui Keo este bună, aceasta a fost la un control și a aflat că are doar o entorsă.

„Acum sunt bine. S-a umflat foarte tare și s-a învinețit foarte tare. Am, fost la câteva analize. Din fericire a fost doar o entorsa de gradul 2.”, a mai spus vedeta, tot pentru Antena Stars.