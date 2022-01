Iulia Albu, comentariu acid la adresa Adelinei Pestrițu. Afirmația lui Liviu Vârciu care a stârnit-o (GALERIE FOTO)

Iulia Albu a ieșit din nou în evidență, de data aceasta cu un comentariu acid la adresa Adelinei Pestrițu, făcut chiar de față cu Liviu Vârciu, cel care i-a fost partener fostei asistente TV o bună perioadă de timp.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute AICI.

Iulia Albu, atac la Adelina Pestrițu

Vârciu a întrebat-o pe Albu dacă găinușa cu care a apărut la petreceri are coteț. După ce i-a răspuns la întrebare, stilista a ținut să o “înțepe” pe Adelina Pestrițu, fosta lui iubită.

Citește și: Cum arată soția doctorului Adrian Marinescu, mai tânără cu 17 ani. Emma este arhitect (GALERIE FOTO)

„Nu mai am găina, dar am auzit că tu ai avut o iubită care cotcodăcește”, a spus Iulia Albu.

Nici Vârciu nu s-a lăsat mai prejos și a spus: „Am avut, eu mai știu? Că am o vârstă… Posibil să fi cotcodăcit, eu habar nu am. Deci ai sau nu ai coteț? Ca să știu…”.

„Coteț nu am, dar am cocoș!”, a replicat Iulia Albu, lăsându-l pe Liviu Vârciu fără cuvinte.

Conflict mai vechi între Iulia Albu și Adelina Pestrițu

Conflictul dintre cele două este mai vechi, notează cancan.ro. Acum un an, Iulia Albu a spus, într-un mesaj pe rețelele sociale, că are „un nou animal de companie” și i-a făcut o descriere: „Oare ce animal de companie are acum Iulia Albu? Nu are cușca dar are casă, nu face

Cotcodac dar face ouă, trăiește pe picior mare fără a putea merge. Și nu, nu este o găină mută și șchioapa cu o casa închiriată pe numele ei”.

Numai că urmăritorii ei și-au dat seama că, de fapt, se referă la Adelina Pestrițu.

Reacția Iuliei Albu a venit după ce Adelina Pestrițu a atacat-o: „După cum mă știi, eu primesc și apreciez critica constructivă pe care oamenii o fac, însă, tu nu poți face asta. Pe de altă parte, sunt puțin mai liniștită că totuși cineva te plătește să îți etalezi frustrările, pentru că nu mai ești nevoită să mă suni pe mine să te împrumut cu bani [ remember (n.r.: îți amintești)?]. E o MINUNE că nu te-ai potolit când ți-ai luat palmele în culise (NU de la mine), dar nu spun mai multe, pentru că sunt femeie și NU încurajez violența de niciun fel”.