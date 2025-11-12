B1 Inregistrari!
Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp". De ce nu a mai apărut la TV

Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV

Selen Osmanoglu
12 nov. 2025, 21:22
Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
Iulia Albu. Sursa foto: Captură Video - Cătălin Măruță / YouTube
Cuprins
  1. De ce a dispărut Iulia Albu de la TV
  2. „Televiziunea rămâne marea mea dragoste”
  3. În ce stadiu se afla casa

Iulia Albu a dispărut de pe micile ecrane în ultima perioadă, însă există un motiv. Aceasta a mărturisit că emisiunile necesită timp și nu mai are în momentul de față. Iată ce proiect i-a ocupat tot timpul acesteia!

De ce a dispărut Iulia Albu de la TV

Iulia Albu are de ceva timp o altă prioritate: terminarea casei. În momentul de față, ea este prezentă mai tot timpul pe șantier. Aceasta a decis că trebuie să lase o perioadă emisiunile TV.

„Oferte au fost și sunt tot timpul. Dar prioritară este terminarea casei, care e cămin atât pentru mine, cât și pentru Micaela. Momentan stau deoparte din cauza faptului că am de lucru pe șantier. Emisiunile necesită timp, pe care acum nu-l am”, a mărturisit Iulia Albu, pentru Cancan.

„Televiziunea rămâne marea mea dragoste”

Iulia Albu a mărturisit că televiziunea rămâne marea ei dragoste și nu va renunța la aceasta. Pentru moment, ia o pauză pentru casă, însă se va reîntoarce pe micile ecrane.

„Televiziunea rămâne marea mea dragoste, și cu siguranță, odată ce treburile vor fi terminate, îmi voi relua aparițiile. Până atunci rămân conectată la comunitatea mea online. În această perioadă nu am simțit nicio lipsă, pentru că au fost destule lucruri care să-mi ocupe timpul”, a spus Iulia Albu.

În ce stadiu se afla casa

Vedeta a declarat că se lucrează intens la noua casă. Aceasta își dorește ca măcar până de Crăciun să aibă un cămin.

„Trăiesc cu adevărat visul oricărui restaurator. Momentan trei camere sunt pline ochi cu cutii, iar două complet terminate”, a mărturisit Iulia Albu.

„Se lucrează intens la unul dintre holurile mari cu care trebuie să fim gata în maxim zece zile. Am noroc de profesioniști desăvârșiți care știu exact ce au de facut. Timpul nu este neapărat de partea mea, dar, chiar și așa, această casă trebuie să fie un cămin până de Crăciun”, a adăugat aceasta.

