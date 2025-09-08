Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale

B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
08 sept. 2025, 13:45
Mikaela și Iulia Albu. Sursa foto: mika_la_blanche / Facebook

Iulia Albu a început un nou capitol din viața sa. Aceasta s-a mutat într-o casă nouă, istorică, împreună cu fiica ei, Mikaela. Odată cu această schimbare, a venit și o dorință din partea fetei, pe care mama i-a îndeplinit-o.

Ce și-a dorit Mikaela

Mikaela și-a dorit o cameră de prințeșe, iar mama i-a îndeplinit dorința. Fata are pat lucrat cu foiță de aur, la care a lucrat un celebru sculptor.

„Patul și l-a dorit foarte mult. Este un pat antic, lucrat cu foiță de aur. Este făcut în 1904, semnat de un celebru sculptor”, a mărturisit Iulia Albu, conform Cancan.

„L-am căutat. Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite. Este ok”, a adăugat.

Casa, un proiect de suflet

Camera Mikaelei „arată ca o cameră de prințesă”, spune ea. „Pe latura asta vreau să fie regal în culori roz, bej, alb”, adaugă.

Casa încă este în lucru: „În curând vom împlini un an de când am găsit casa și am demarat procedurile, ne-am apucat de lucru și tot. Cam un an. Cred că în noiembrie va fi un an”, mărturisește Iulia Albu.

Mikaela declară că este nerăbdătoare în legătură cu noua locuință. Întrebată de planurile de toamnă, aceasta a răspuns: „Bineînțeles să fie gata casa, ca să pot să petrec timp cu mama în casă, să ne uităm la filme împreună. Oricum asta facem, dar să fie gata, să avem sentimentul că e gata casa noastră”.

