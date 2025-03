Iulia Albu s-a despărțit de Mike. „Am trăit momente frumoase”

Iulia Albu s-a despărțit de iubitul ei Mike, iar separarea ar fi avut loc în urmă cu trei luni, dar vedeta a preferat să își țină viața personală în secret.

Iulia Albu nu mai are iubit

nu mai sunt împreună, relația lor nu mai funcționa de ceva vreme, mai excat, de când s-au întors din America Express, chiar dacă amândoi au încercat să salveze relația, conform

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceasi notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, a declarat Iulia Albu.

Momentul crucial- America Express

iar pe parcurs s-au mai despărțit, iar până acum, au găsit împăcarea de fiecare dată. Momentul crucial pentru relația lor a fost în America Express, mai ales după întoarcerea din emisiune. Atunci, au fost despărțiți mai bine de o lună. În plus, au încercat să își repare relația chiar și cu ajutor professional, apelând la un psiholog.

„Noi eram aproape despărțiți înainte de a merge acolo. Pe perioada America Express, au intrat dracii în el. Dar după i-au ieșit. După ce ne-am întors, am fost despărțiți o lună jumătate. Am locuit apoi fiecare în altă casă, complet separați. Ceea ce se întâmplă în multe cupluri”, spune Iulia Albu.