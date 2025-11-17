B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Iulia Vântur a fermecat Vaticanul! A interpretat colinde românești și imnul „We are the new world” în fața Papei Leon XIV (VIDEO)

Ana Beatrice
17 nov. 2025, 09:07
Sursa Foto: Facebook - Iulia Vantur
Cuprins
  1. De ce a fost Iulia Vântur în centrul atenției la Vatican
  2. Ce a trăit în cele două momente artistice de la Vatican
  3. Ce spune artista despre experiența trăită

Iulia Vântur a fermecat Vaticanul cu colinde românești, cântate în fața Papei Leon XIV și a mii de oameni. Lideri spirituali importanți au fost prezenți în prestigiosul Auditorium Paul VI Hall. Evenimentul a celebrat 60 de ani de „Nostra Aetate”, mesajul global al unității între religii.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Iulia V Vantur (@vanturiulia)

De ce a fost Iulia Vântur în centrul atenției la Vatican

Iulia Vântur s-a alăturat proiectului internațional „We are the new world”, creat de vizionarul producător Poo Bear. Acest manifest artistic promovează pacea, unitatea și speranța prin colaborarea unor artiști de top ai lumii.

Momentul ei de la Vatican a transmis un mesaj puternic de armonie între credințele lumii. Prestarea remarcabilă i-a adus diploma „Magister of Arts – Honoris Causa”, oferită de un reprezentant al Ecole Supérieure Robert de Sorbon. Artista a cântat în fața Papei Leon XIV și a celor mai influenți lideri spirituali ai lumii.

Ce a trăit în cele două momente artistice de la Vatican

Cântăreața a avut două momente scenice distincte, încărcate de emoție și simbolism spiritual. În prima parte, Iulia Vântur a interpretat un colaj de colinde românești, printre care „La Bethlehem colo-n jos”. Al doilea moment a integrat-o în imnul internațional „We are the new world”, alături de mai mulți artiști consacrați.

„Mi s-a părut cu totul ireal. Nu mi-am imaginat vreodată că vocea mea se va auzi la Vatican, că renumitul auditorium Paul VI va răsuna a cântec românesc. Nici în visele mele cele mai frumoase n-am crezut ca voi avea momentul meu artistic la Vatican și, în plus, voi fi parte dintr-un proiect global atât de important cum este „We are the new world”, împreună cu unul dintre cei mai de succes muzicieni ai lumii, Poo Bear, cu adorabilii Jizelle si Jason Boyd, cu talentații Vijay Yesudas și Stephen Devassy. Dar câteodată, iată că realitatea bate orice imaginație. Am învățat că viața îmi oferă daruri minunate, însă trebuie să fiu mereu pregătită să le primesc”, a declarat Iulia Vântur, notează click.ro.

Ce spune artista despre experiența trăită

Invitația a venit prin Dr. Sanjana Jon, o personalitate implicată în proiecte filantropice internaționale. Colaborările lor umanitare anterioare au facilitat legătura cu proiectul coordonat de Poo Bear. Iulia Vântur a crezut inițial că invitația de a cânta la Vatican este o neînțelegere.

„Am întrebat de câteva ori, să mă asigur că nu înțeleg greșit. Când am aflat că și Papa Leon va fi prezent în auditorium și am înțeles amplitudinea evenimentului mi s-a părut ireal. Din fericire, nu am avut foarte mult timp să mă gândesc la dimensiunea acestui eveniment. Probabil neașteptat, nu am avut emoții mai deloc. Am simțit mereu ca o binecuvântare, ca o voce care-mi spunea mereu „ești exact unde trebuie, faci exact ce trebuie”, „a fost menit să fii aici”.

E un sentiment foarte greu de descris în cuvinte, însă am simțit o pace adâncă, o mare bucurie și o binecuvântare să fiu la Vatican, pe acea scenă. Din momentul în care am ajuns la Roma, la Vatican, am simțit că plutesc. A fost pentru prima dată când am intrat în statul Vatican, când l-am vizitat, este copleșitor. Repetițiile au avut acel moment magic, când sala auditorium a fost inundată de emoția colindului românesc”, a mai dezvăluit ea.

