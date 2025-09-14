Iulia Vântur este cunoscută de foarte mulți ani și, după succesul pe care l-a avut în România, s-a gândit să cucerească și marile scene din India. s-a mutat deja de ani buni în Asia, alături de partenerul ei, cunoscutul actor Salman Khan.

Într-un interviu recent, artista a dezvăluit cum au reacționat actrițele indiene, atunci când ea a apărut „în schemă”, dar și care a fost cea mai mare dorință a ei încă de când era copil și pe care a reușit să o facă să devină realitate.

Cum a fost privită Iulia Vântur de actrițele din India

Iulia a declarat că, deși competiția este destul de mare la Bollywood, nu a întâmpinat probleme, cel puțin după o perioadă. La început, a fost privită cu reticență, însă ușor-ușor, femeia s-a împrietenit cu indienele și nu au existat conflicte.

Iulia a afirmat că indienele sunt femei foarte frumoase, care poartă costumul tradițional cu eleganță, iar acesta le oferă o feminitate aparte.

„Este o competiție mare. Și nu pot să zic întotdeauna că am fost privită cu prietenie, mai ales la început. Probabil că după ce m-au cunoscut și au înțeles că nu sunt un pericol pentru ele, fiecare are părticica lui acolo și nu am venit aici să iau pâinea nimănui. Atunci a fost ok, dar sunt foarte frumoase și indienele, chiar sunt. Și româncele și mai și, dar și indienele. Ele își acoperă decolteul, dar își arată buricul. Asta e cultura lor”, a mărturisit Iulia Vântur în podcastul moderat de Nicoleta Luciu.

Care a fost cea mai mare dorință a Iuliei Vântur

Iulia Vântur a mai povestit că, însă de copil, a avut o dorință: să reușească să aibă o colaborare cu artistul Ricky Martin. Deși anii au trecut, dorința ei a rămas valabilă, iar anul trecut, în luna decembrie, a primit o propunere inedită, și anume de a cânta în deschiderea artistului portorican.

Fără a avea timp pentru a se pregăti pe îndelete, Iulia a urcat în avionul către Dubai, iar pe drum și-a făcut un playlist. Aceasta a mărturisit că a avut șansa să converseze cu Ricky Martin și se simte recunoscătoare că a reușit să vorbească cu un om atât de „bun, cald, prietenos”, care a motivat-o.

„Să am o colaborare cu Ricky Martin (n.r. cea mai mare dorință). Și anul trecut, în decembrie, tot la fel, cu trei zile, două zile înainte de concert, am fost întrebată dacă vreau să deschid concertul lui. Și aia zic, da, am plecat! În mintea mea, mă imaginam, că eu știam că într-o bună zi am să ajung acolo. Dar nu știam când, cum, de ce, și înțelegi? Și mă imaginam că o să mă pregătesc, o să-mi fac un costum special, o să-mi fac un playlist special. Adică totul ar fi fost la superlativ și special, pentru că era momentul meu maxim în carieră muzicală. Pentru mine, așa era. Și uite așa am aflat, cu două zile înainte. Și n-am avut încotro, am fugit în Dubai. Efectiv, mi-am luat bagajele și pe drum mi-am făcut playlist, absolut orice trebuia pentru show-ul respectiv. Și a fost o experiență minunată, pentru că l-am cunoscut pe omul ăsta, care e un om atât de bun. Efectiv, e un om bun, un om cald, un om prietenos, care m-a motivat și mai tare. În momentul în care m-a îmbrățișat și mi-a zis «mulțumesc frumos că faci parte din show-ul meu», m-am topit”, a adăugat vedeta, în cadrul aceluiași podcast.