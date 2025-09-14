B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Iulia Vântur, dezvăluiri despre începuturile pe scena actoriei în India. Cum a fost privită de actrițele indiene și care a fost cea mai mare dorință a ei din copilărie

Iulia Vântur, dezvăluiri despre începuturile pe scena actoriei în India. Cum a fost privită de actrițele indiene și care a fost cea mai mare dorință a ei din copilărie

Elena Boruz
14 sept. 2025, 15:58
Iulia Vântur, dezvăluiri despre începuturile pe scena actoriei în India. Cum a fost privită de actrițele indiene și care a fost cea mai mare dorință a ei din copilărie
Iulia Vântur. Sursa foto: Captură video - Nicoleta Luciu / YouTube
Cuprins
  1. Cum a fost privită Iulia Vântur de actrițele din India
  2. Care a fost cea mai mare dorință a Iuliei Vântur

Iulia Vântur este cunoscută de foarte mulți ani și, după succesul pe care l-a avut în România, blondina s-a gândit să cucerească și marile scene din India. Vedeta s-a mutat deja de ani buni în Asia, alături de partenerul ei, cunoscutul actor Salman Khan.

Într-un interviu recent, artista a dezvăluit cum au reacționat actrițele indiene, atunci când ea a apărut „în schemă”, dar și care a fost cea mai mare dorință a ei încă de când era copil și pe care a reușit să o facă să devină realitate.

Cum a fost privită Iulia Vântur de actrițele din India

Iulia a declarat că, deși competiția este destul de mare la Bollywood, nu a întâmpinat probleme, cel puțin după o perioadă. La început, a fost privită cu reticență, însă ușor-ușor, femeia s-a împrietenit cu indienele și nu au existat conflicte.

Iulia a afirmat că indienele sunt femei foarte frumoase, care poartă costumul tradițional cu eleganță, iar acesta le oferă o feminitate aparte.

„Este o competiție mare. Și nu pot să zic întotdeauna că am fost privită cu prietenie, mai ales la început. Probabil că după ce m-au cunoscut și au înțeles că nu sunt un pericol pentru ele, fiecare are părticica lui acolo și nu am venit aici să iau pâinea nimănui. Atunci a fost ok, dar sunt foarte frumoase și indienele, chiar sunt. Și româncele și mai și, dar și indienele. Ele își acoperă decolteul, dar își arată buricul. Asta e cultura lor”, a mărturisit Iulia Vântur în podcastul „MOM”, moderat de Nicoleta Luciu.

Care a fost cea mai mare dorință a Iuliei Vântur

Iulia Vântur a mai povestit că, însă de copil, a avut o dorință: să reușească să aibă o colaborare cu artistul Ricky Martin. Deși anii au trecut, dorința ei a rămas valabilă, iar anul trecut, în luna decembrie, a primit o propunere inedită, și anume de a cânta în deschiderea artistului portorican.

Fără a avea timp pentru a se pregăti pe îndelete, Iulia a urcat în avionul către Dubai, iar pe drum și-a făcut un playlist. Aceasta a mărturisit că a avut șansa să converseze cu Ricky Martin și se simte recunoscătoare că a reușit să vorbească cu un om atât de „bun, cald, prietenos”, care a motivat-o.

„Să am o colaborare cu Ricky Martin (n.r. cea mai mare dorință). Și anul trecut, în decembrie, tot la fel, cu trei zile, două zile înainte de concert, am fost întrebată dacă vreau să deschid concertul lui. Și aia zic, da, am plecat! În mintea mea, mă imaginam, că eu știam că într-o bună zi am să ajung acolo. Dar nu știam când, cum, de ce, și înțelegi? Și mă imaginam că o să mă pregătesc, o să-mi fac un costum special, o să-mi fac un playlist special. Adică totul ar fi fost la superlativ și special, pentru că era momentul meu maxim în carieră muzicală. Pentru mine, așa era. Și uite așa am aflat, cu două zile înainte. Și n-am avut încotro, am fugit în Dubai. Efectiv, mi-am luat bagajele și pe drum mi-am făcut playlist, absolut orice trebuia pentru show-ul respectiv. Și a fost o experiență minunată, pentru că l-am cunoscut pe omul ăsta, care e un om atât de bun. Efectiv, e un om bun, un om cald, un om prietenos, care m-a motivat și mai tare. În momentul în care m-a îmbrățișat și mi-a zis «mulțumesc frumos că faci parte din show-ul meu», m-am topit”, a adăugat vedeta, în cadrul aceluiași podcast.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ispitele de la Insula Iubirii, ironii despre nunta anulată a Ellei Vișan: „S-a furat mireasa!”. Reacția concurentei (FOTO)
Monden
Ispitele de la Insula Iubirii, ironii despre nunta anulată a Ellei Vișan: „S-a furat mireasa!”. Reacția concurentei (FOTO)
Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)
Monden
Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)
Secrete din viața Danei Rogoz. Cum îmbină rolul de mamă cu activitatea profesională, dar și ce abordare are cu copiii ei
Monden
Secrete din viața Danei Rogoz. Cum îmbină rolul de mamă cu activitatea profesională, dar și ce abordare are cu copiii ei
Veste BOMBĂ! Două ispite de la „Insula Iubirii” formează un cuplu, de mai bine de jumătate de an. Despre cine este vorba
Monden
Veste BOMBĂ! Două ispite de la „Insula Iubirii” formează un cuplu, de mai bine de jumătate de an. Despre cine este vorba
Reacția Cristinei Cioran după ce tatăl copiilor ei a fost condamnat: „Da, am văzut și eu știrile”
Monden
Reacția Cristinei Cioran după ce tatăl copiilor ei a fost condamnat: „Da, am văzut și eu știrile”
Cât plătesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva la școala privată a copilului. Suma e enormă
Monden
Cât plătesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva la școala privată a copilului. Suma e enormă
Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”
Monden
Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Monden
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Monden
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Monden
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Ultima oră
19:08 - Ispitele de la Insula Iubirii, ironii despre nunta anulată a Ellei Vișan: „S-a furat mireasa!”. Reacția concurentei (FOTO)
18:32 - Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”
17:59 - Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)
17:24 - Fragmente de drone rusești, identificate pe teritoriul României. Explicațiile Ministerului Apărării
16:59 - Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Pîslaru a explicat cauzele și ce a făcut el pentru a salva Planul (VIDEO)
16:25 - Sindicaliștii din administrație protestează luni, în București, și amenință cu greva generală. Revendicările
15:26 - Marius Budăi (PSD) spune efectele renunțării la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Cam asta e, din păcate”
14:39 - Partenerul transgender al asasinului lui Charlie Kirk, cheia anchetei FBI. Ce informații noi au ieșit la iveală
13:49 - Secrete din viața Danei Rogoz. Cum îmbină rolul de mamă cu activitatea profesională, dar și ce abordare are cu copiii ei
13:16 - Veste BOMBĂ! Două ispite de la „Insula Iubirii” formează un cuplu, de mai bine de jumătate de an. Despre cine este vorba