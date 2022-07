Iulia Vântur, prima reacție după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Salman Khan: „Cu părere de rău, vă spun că…”

Iulia Vântur a reacționat în mediul online, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de actorul indian Salman Khan. Deranjată de speculațiile apărute în presă, frumoasa artistă a decis să lămurească situația prin intermediul unui mesaj postat pe Instagram.

Iulia Vântur a explicat despre despărțire

Zvonurile apărute pe Internet cu privire la relația Iuliei Vântur și a lui Salman Khan au determinat-o pe vedetă să ia atitudine. Fosta prezentatoare TV le-a transmis urmăritorilor din mediul online un mesaj prin care explică care este, de fapt, adevărul.

Iulia Vântur a șocat multe persoane în momentul în care a început o relație cu marele actor Salman Khan. Vedeta a decis să plece din România și s-a mutat în India, acolo unde trăiește alături de partenerul ei. Mai mult, Iulia a devenit un adevărat star la Bollywood.

Speculațiile despre despărțire au deranjat-o foarte tare pe vedetă

„Se ia un quote oarecare (postat pentru că e un quote foarte bun), chiar dacă nu are legătură cu subiectul și se face o ‘mare știre de senzație. Dragii mei, eu nu îmi trimit ‘mesaje cu subînțeles pe insta, am cale directă, dacă am ceva de comunicat. Însă, cu părere de rău, vă spun că știrea voastră este falsă. Și o ‘persoană apropiată a mea nu ar da niciodată asemenea declarații. Hai să fim sănătoși…vă anunț eu dacă fac vreo schimbare în viața mea!’, a scris Iulia Vântur, în mediul online.

Iulia Vântur a devenit una dintre cele mai apreciate artiste din India. Vedeta și-a construit o carieră în muzică și a dezvăluit că unul dintre secretele succesului pe scenele lumii este spiritul iudic. Iulia a mărturisit că îi este dor de țara ei natală, dar se simte foarte bine în India.