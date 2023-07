Iulia Vântur și-a sărbătorit ziua de naștere fără Salman Khan. Cum a fost surprinsă în Dubai (FOTO)

care au reușit să se facă remarcată și pe plan internațional. Recent, talentata artistă a sărbătorit frumoasa vârstă de 43 de ani. Acest eveniment important nu a trecut neobservat, așa că Iulia a organizat o petrecere specială alături de prietenele sale apropiate. Cu toate acestea, ceva a atras atenția fanilor și i-a făcut să pună mai multe întrebări. Se pare că iubitul vedetei a lipsit de la acest mare eveniment.

Iulia Vântur, singură de ziua ei

În ultimii ani, cunoscuta prezentatoare nu a mai făcut apariții pe micile ecrane, ci a ales să își înceapă o nouă carieră în străinătate, în India. și cântăreață, bucurându-se de un succes însemnat. Pe plan personal, vedeta a găsit liniștea și fericirea alături de nimeni altul decât celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan. Cei doi formează un cuplu admirat și iubit de fani de peste 10 ani, demonstrând că dragostea lor este una solidă și durabilă.

Iulia Vântur, vedeta cu o comunitate de fani impresionantă, și-a sărbătorit ziua de naștere la un restaurant de lux în compania prietenelor sale. Acestea i-au pregătit o surpriză minunată, oferindu-i un tort imens și colorat cu o poză a ei, iar Iulia a fost plăcut surprinsă de gestul lor. A primit, de asemenea, un buchet uriaș de trandafiri, iar momentul a fost împărtășit cu entuziasm pe Instagram, bucurându-se de afecțiunea și urările de la fani, scrie Playtech.

View this post on Instagram

Salman Khan a lipsit de la petrecere

La scurt timp după petrecere, artista a postat mai multe imagini surprinzătoare. Aceste postări au generat un val uriaș de reacții și comentarii din partea fanilor săi. În rubrica de comentarii, internauții au inundat postarea cu gânduri bune și urări de încurajare. Totuși, un aspect a atras atenția mai multor persoane: absența iubitului său din cadrele respective.

„La multi ani fericiti cu daruri alese pentru tine, Iulia, pentru sufletul tau minunat pentru familia, cariera si destinul tau Iulia”

„La mulți ani fericiți Iulia!!”

„La mulți ani, Iulia! Îți doresc tot binele din lume, multa iubire în viata ta și succes în tot ceea ce-ți propui!’ „La mulți ani fericiti!!! Sa te bucuri de viata!!! Te pup”

„Planul inițial era să-mi petrec ziua în India însă pentru că nu s-a finalizat la timp proiectul, a trebuit să rămân în Dubai așa că am petrecut cu prietenii din Dubai, adunați de prin toate colțurile lumii. A fost neașteptat de frumos! Prima petrecere a fost în cea mai înaltă clădire din lume, în cel mai “la înălțime” restaurant din lume, așa că dorința îmi va fi sigur împlinită, fiind și mai aproape de ceruri. Am cântat, am dansat, am spart farfurii la propriu, la Opa, am făcut țăndări tot ghinionul. Gata, de acum doar de bine să auzim!” a povestit Iulia.