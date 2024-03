Iulia Vântur vrea să se mute în Dubai? Fosta prezentatoare și-a cumpărat o casă în Emiratele Arabe Unite: „Am și carte de identitate”

Iulia Vântur, una dintre cele mai apreciate și cunoscute vedete din România, dă semne că ar vrea să se mute în Dubai. Fosta prezentatoare a dezvăluit recent că și-a cumpărat o casă în Emiratele Arabe Unite și că are și carte de identitate. Vedeta trăiește o adevărată poveste de dragoste alături de Salman Khan, pe care l-a cunoscut când s-a mutat în India. Cei doi și nu își expun treburile personale publicului.

Iulia Vântur și-a cumpărat casă în Dubai

În vârstă de 43 de ani, vedeta este cunoscută atât în România, cât și în India. Mai nou, ea reușește să cucerească și publicul din Dubai, locul în care și-a cumpărat o casă.

Invitată în două emisiuni TV, „Dubai One” și „Lovin Dubai”, Iulia Vântur a dezvăluit că și-a cumpărat propria casă și că are și carte de identitate. Emiratele Arabe Unite au devenit acasă pentru ea, având în vedere că acolo are foarte multe cunoștințe.

„Mă simt foarte bine aici, în Dubai. Am foarte mulți prieteni aici, am propria mea casă, de altfel am și o carte de identitate. Mă simt ca acasă aici. Vin foarte des aici, fie că este vorba de muncă, de evenimente. Recent chiar am avut un show.”, a declarat Iulia Vântur în emisiunea „One Dubai”, potrivit .

De ce refuză Salman Khan să se afișeze cu Iulia Vântur

După ce s-a mutat în India, Iulia Vântur l-a cunoscut pe Salman Khan, în vârstă de 58 de ani. De atunci, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste pe care preferă să o țină departe de ochii publicului. Invitată în emisiunea „Follow Us”, fosta prezentatoare a dezvăluit în public.

„Am mai spus asta de nenumărate ori, dar se pare că nimeni nu mă ascultă. Aici, în India, oamenii nu sunt foarte… își doresc să țină lucrurile private despre ei înșiși. Există culturi și culturi. În cultura indiană, mai ales generația de dinainte, și-a dorit să păstreze tot ce e personal dincolo de reflectoare. Eu consider că ceea ce vezi pe Instagram, toate rețelele, relațiile nu trebuie trăite în vizorul publicului, relațiile trebuie trăite în interiorul casei tale, în privat.Poate m-am mai maturizat și eu pentru că trăiesc în India, consider că nu trebui să ne expunem”, a mărturisit Iulia Vântur.