Iustina Luchian și Cornel, foști participanți la „Insula Iubirii”, au rămas , după ce escaladarea conflictului din regiune a dus la anularea zborurilor. Ei urmau să revină în țară pe 3 martie, dar cursele au fost anulate până pe 7 martie.

Iustina: Vai de capul meu!

Iustina a postat pe TikTok un clip în care se vedeau rachete pe cer.

„Mamă, oare unde s-o duce aia? Vai mamă, pare aproape de Dubai! Vai de capul meu!”, se aude ea spunând.

Dubai 28.02.2026 🇦🇪😭

Iustina a susținut că nu sunt probleme în Dubai, dar sunt în Abu Dhabi: „Se aud bombe din depărtare, dar bombele respective cu siguranță sunt în Abu Dhabi și nu aici. Din ce am înțeles, ei au și scut aerian și bombele nu ar trebui să ajungă aici. Dar mă ia panica. Doamne ajută!”.

Iustina: Mă rog la bunul Dumnezeu să ne păzească

Totuși, într-o postare pe Facebook, ea a încercat să se arate optimistă.

„Da, suntem în Dubai și suntem bine! Mulțumim pentru zecile de mesaje și pentru grijă. Mă rog la bunul Dumnezeu să ne păzească și să reușim să ajungem cu bine în România. Spațiul aerian este închis și toate zborurile sunt anulate. Ne trec toate stările, dar sperăm ca lucrurile să se liniștească și să fie bine pentru toată lumea”, a scris Iustina Luchian, pe Facebook.