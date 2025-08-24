B1 Inregistrari!
Jador a ajuns la spital cu fiul său, care are doar 3 luni. Cu ce boală a fost diagnosticat Avraam (VIDEO)

Jador a ajuns la spital cu fiul său, care are doar 3 luni. Cu ce boală a fost diagnosticat Avraam (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 23:27
Jador a ajuns la spital cu fiul său, care are doar 3 luni. Cu ce boală a fost diagnosticat Avraam (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ YT

Jador a fost la spital cu fiul său, Avraam, care are doar trei luni. Bebelușul a fost diagnosticat cu Covid.

Cuprins

  • Ce le-a spus Jador fanilor
  • Ce mesaj emoționant a transmis Jador la nașterea fiului

Ce le-a spus Jador fanilor

Jador avea programat un concert la Ziua Comunei Dobra, din județul Dâmbovița. Manelistul a întârziat jumătate de oră.

Când a ajuns, s-a scuzat în fața celor prezenți: „Are fi-miu Covid, îmi pare rău! Am fost la spital”.

Jador și-a continuat apoi spectacolul, spre bucuria fanilor, scrie exclusivdb.ro.

Ce mesaj emoționant a transmis Jador la nașterea fiului

Jador și partenera sa, Oana Ciocan, au devenit părinți pe 4 iunie. Ei și-au numit copilul Avraam, un nume cu rezonanță biblică.

Manelistul și-a întâmpinat copilul cu un mesaj emoționant: „ Când te-am luat în brațe pentru prima dată, puiul meu, parcă tot ce am trăit până azi a căpătat un sens. Atât de mic… dar ai reușit să-mi umpli inima cum nimeni altcineva n-a făcut-o. Sunt tatăl tău. Și îți jur aici, în fața lumii: voi fi mereu lângă tine. Cu inima, cu fapta, cu rugăciunea”.

Jador a vorbit foarte frumos și cu mama copilului său: „Iar ție, iubirea mea, femeia care mi-a dăruit această minune…Nu există destule cuvinte să-ți mulțumesc. Te-am privit și am văzut o regină. Puternică, frumoasă, curajoasă. Ai dat viață copilului nostru și ai scris, azi, cea mai sfântă pagină din povestea noastră. Te iubesc mai mult ca oricând. Suntem o familie acum. O echipă pe viață”.

