„Jaguarul” de la „Insula Iubirii” a făcut lumină în scandalul în care este implicat! Ce spune George, după ce a fost acuzat că s-ar fi sărutat cu o minoră

Elena Boruz
19 aug. 2025, 20:32
Sursa foto: Insula Iubirii / Antena 1

George „Jaguarul” este una dintre prezențele cele mai „savuroase” ale sezonului 9 „Insula Iubirii”. Acesta a captat rapid atenția fanilor emisiunii datorită felului său de a fi.

Totuși, recent „Jaguarul” a fost implicat într-un scandal. Au ieșit la iveală zvonuri, conform cărora bărbatul, adept al italienismelor, s-ar fi sărutat cu o minoră, în vârstă de 17 ani. Concurentul de la „insulă” a ieșit în spațiul public și a lămurit situația.

Cuprins:

  • Cum au stat, de fapt, lucrurile? George „Jaguarul” a mărturisit totul!
  • Ce declarații a făcut concurentul de la „Insula Iubirii”

Cum au stat, de fapt, lucrurile? George „Jaguarul” a mărturisit totul!

Potrivit spuselor bărbatului, lucrurile au stat total diferit față de cum s-a vehiculat în mediul online. Într-adevăr, adolescenta, despre care s-a zvonit că s-ar fi sărutat cu George, există, însă situația a fost prezentată total eronat. „Jaguarul” a povestit că de fapt tânăra i-ar fi scris, deoarece trecea printr-un eșec în dragoste și avea nevoie de niște sfaturi.

„Totul s-a întâmplat când un grup de elevi a venit la mine la cafenea. Fata a venit cu grupul de fete ca să plătească, i s-a blocat cardul. Eu, cum sunt o persoană mai sensibilă și îmi place să ajut persoanele, m-am oferit ca proprietar să îi plătesc consumația. (…)

După câteva zile, fata m-a sunat și mi-a zis cu cuvinte foarte ușoare, că s-a despărțit de prieten, este foarte disperată, foarte tristă și mi-a cerut recomandări de viață. (…) Când am vorbit cu Alex, el mi-a zis că a aflat că m-am pupat și cu niște fete din Hunedoara, care sunt minore, este un lucru neadevărat. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, eu sunt primul care pun pe profilul meu și zic că am greșit. (…) Nu am nevoie să mă sărut cu o fată minoră”, a declarat George „Jaguarul”, pe rețelele de socializare, potrivit spynews.

Ce declarații a făcut concurentul de la „Insula Iubirii”

De asemenea, George a spus că, deși a complimentat-o pe adolescentă, acesta i-a reamintit că are doar 17 ani.

„Mesajele au fost din cauză că această fată a spus că se autodistruge și am vrut să îi ridic stima, să o ajut. Într-adevăr, este o fată foarte frumoasă, dar i-am adus aminte prin mesaje că are numai 17 ani”, a mai declarat George „Jaguarul”.

