Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, a împlinit 17 ani. Ce mesaj emoționant a primit din partea prezentatorul TV

Virgil Ianțu este tatăl unei superbe fete de 17 ani, care este o adolescentă în toată regula. a publicat recent în mediul online un portret de familie, cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Jasmina, urmat de un mesaj emoționant.

Ce mesaj i-a transmis prezentatorul TV Jasminei

în adevăratul sens al cuvântului, iar frumusețea sa i-a cucerit pe fani. Jasmina a devenit una dintre cele mai frumoase adolescente, iar părinții ei sunt mândri de ea.

„La mulți ani, Jasmina și îți mulțumim pentru dragostea pe care ne-o arăți nouă și celor din jur. Nu știu când au trecut 17 ani, dar voiam să îți spun că ești un copil minunat, cu un suflet bun și cald, ești deșteaptă și plină de viață și din fericire ai și mult umor.

Pentru noi ești copilul perfect. La mulți ani și îți doresc să ajungi o bătrânică fericită! #love #family #tatadefata”, a scris Virgil Ianțu în dreptul imaginii postate pe contul său de Instagram.

Cum s-a cunoscut Virgil Ianțu cu logodnica lui, Roxana Alexandru

Prezentatorul TV susține că pentru el căsătoria nu arată așa cum o impun legile, prin cununie civilă înainte de cununie religioasă. El și-ar fi dorit să se cunune doar religios cu Roxana, dar acest lucru nu este posibil fără o cununie civilă. Astfel, a ales să se bucure de relația cu partenera lui și fiica lor, fără să fie legați printr-o hârtie.

Cei doi îndrăgostiți s-au cunoscut în urmă cu 20 ani, când amândoi lucrau pe același proiect de televiziune. Roxana făcea parte din echipa de producție, iar Virgil era prezentator.

„E cerută, e acceptată, inclusiv eu sunt acceptat. Ne iubim de 20 de ani și ne cunoaștem de 22 de ani. Am cerut-o frumos de soție. În ziua în care s-a născut Jasmine, eu am pregătit un săculeț pe care i l-am pus la mânuță… și era și un inel și era și un bilețel pe care scria că «Tati este timid și dacă ai vrea să fii soția lui. Fac eu lucrul acesta pentru el». Eram de față și a zis da. S-a bucurat de această cerere. Nu am apucat să ne căsătorim. Ea muncește, eu muncesc”, a mărturisit Virgil în cadrul podcastului.