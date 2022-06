Jennifer Lopez va fi premiată la MTV Movie & TV Awards

Postul TV a anunțat vineri că Lopez va primi Premiul Generației duminică, în Santa Monica, California. Premiul celebrează actorii ale căror contribuții diverse atât în film, cât și în televiziune i-au transformat în vedete.

Printre cei premiați anterior se numără: Scarlett Johansson, Dwayne „The Rock” Johnson, Tom Cruise, Sandra Bullock, Robert Downey Jr., Chris Pratt, Will Smith și Reese Witherspoon.

Cine e Jenny from the block

Primul ei rol a fost cel de dansatoare în serialul de comedie cu scheciuri „In Living Color” din anii 1990. A obținut apoi un rol principal în „Selena” în 1997. A continuat să apară în filme precum „Anaconda”, „Out of Sight”, „The Wedding Planner”, „Hustlers” și cel mai recent, „Marry Me”.

Actrița în vârstă de 52 de ani va lansa un nou documentar Netflix intitulat „Halftime” pe 14 iunie. Proiectul se concentrează asupra celei de-a doua jumătăți a carierei sale și reflectă asupra etapelor importante și a evoluției sale ca artist.

În calitate de cântăreață, Lopez a avut un succes major în topurile pop și latino cu mai multe melodii și albume de succes. Ea și-a lansat debutul cu multiple hituri „On the 6” în 1999 și a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Hot 100 cu piese precum „If You Had My Love”, „All I Have” și remixurile „I’m Real” și „Ain’t It Funny”. În 2020, Lopez a cântat în timpul spectacolului din pauza Super Bowl alături de Shakira.

de dragostea demnă de un film romantic, la Hollywood. Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au logodit pentru a doua oară, anul acesta, după o despărțire care a durat 18 ani.