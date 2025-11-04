Jonathan Bailey a fost desemnat „cel mai sexy bărbat în viață” în 2025, devenind primul bărbat gay care primește acest titlu prestigios.

People Magazine acordă anual titlul actorilor celebri, ignorând alte meserii respectabile și apreciate de public. Jonathan Bailey, star al serialelor „Bridgerton” și „Wicked”, devine primul bărbat gay care primește acest titlu. La emisiunea lui Jimmy Fallon, actorul de 37 de ani a spus că distincția reprezintă „onoarea vieții sale”, potrivit .

Cum cucerește Jonathan Bailey inimile publicului

Jonathan Bailey cucerește publicul ca Lord Anthony în popularul serial „ ”, consolidându-și statutul de actor remarcabil și admirat. Actorul a colaborat cu Scarlett Johansson în „Jurassic World: Rebirth”, stârnind controverse după scenele pasionale dintre cei doi actori celebri.

În curând, Bailey va străluci în musicalul „Wicked: For Good” alături de Ariana Grande și Cynthia Erivo, confirmându-și statutul de superstar. Viața lui nu lasă loc de plictiseală, fiind plină de trofee, proiecte importante și apariții pe covoarele roșii internaționale.

Cine a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață” de-a lungul timpului

De-a lungul anilor, titlul „Cel mai sexy bărbat în viață” a fost acordat unor actori celebri și influenți din Hollywood. În 1985, Mel Gibson a primit titlul pentru farmecul său aparte și popularitatea imensă în filmele de succes. Brad Pitt a fost ales în 1995, devenind rapid simbolul atracției masculine pentru publicul internațional și fanii săi devotați.

George Clooney a primit titlul în 1997, consolidându-și imaginea de actor carismatic și sofisticat la nivel global. Johnny Depp a fost recunoscut în 2003, fiind apreciat pentru rolurile sale diverse și stilul său nonconformist inconfundabil. Matthew McConaughey a primit distincția în 2005, câștigând atenția publicului prin carisma sa și aparițiile memorabile pe covorul roșu.

Channing Tatum a fost ales în 2012, remarcându-se prin fizicul său impresionant și prezența carismatică în filmele de succes. Michael B. Jordan a fost titrat în 2020, devenind un simbol al noii generații de actori talentați și influenți. Harry Styles a primit titlul în 2021, evidențiind impactul muzicii și modei asupra culturii populare globale contemporane. Jonathan Bailey, în 2025, devine primul bărbat gay cunoscut public care obține această distincție istorică și foarte mediatizată.