B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Jonathan Bailey a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață”, primul bărbat gay care obține această distincție

Jonathan Bailey a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață”, primul bărbat gay care obține această distincție

Ana Beatrice
04 nov. 2025, 10:46
Jonathan Bailey a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață”, primul bărbat gay care obține această distincție
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum cucerește Jonathan Bailey inimile publicului
  2. Cine a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață” de-a lungul timpului

Jonathan Bailey a fost desemnat „cel mai sexy bărbat în viață” în 2025, devenind primul bărbat gay care primește acest titlu prestigios.

People Magazine acordă anual titlul actorilor celebri, ignorând alte meserii respectabile și apreciate de public. Jonathan Bailey, star al serialelor „Bridgerton” și „Wicked”, devine primul bărbat gay care primește acest titlu. La emisiunea lui Jimmy Fallon, actorul de 37 de ani a spus că distincția reprezintă „onoarea vieții sale”, potrivit CNN.

Cum cucerește Jonathan Bailey inimile publicului

Jonathan Bailey cucerește publicul ca Lord Anthony în popularul serial „Bridgerton”, consolidându-și statutul de actor remarcabil și admirat. Actorul a colaborat cu Scarlett Johansson în „Jurassic World: Rebirth”, stârnind controverse după scenele pasionale dintre cei doi actori celebri.

În curând, Bailey va străluci în musicalul „Wicked: For Good” alături de Ariana Grande și Cynthia Erivo, confirmându-și statutul de superstar. Viața lui nu lasă loc de plictiseală, fiind plină de trofee, proiecte importante și apariții pe covoarele roșii internaționale.

Cine a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață” de-a lungul timpului

De-a lungul anilor, titlul „Cel mai sexy bărbat în viață” a fost acordat unor actori celebri și influenți din Hollywood. În 1985, Mel Gibson a primit titlul pentru farmecul său aparte și popularitatea imensă în filmele de succes. Brad Pitt a fost ales în 1995, devenind rapid simbolul atracției masculine pentru publicul internațional și fanii săi devotați.

George Clooney a primit titlul în 1997, consolidându-și imaginea de actor carismatic și sofisticat la nivel global. Johnny Depp a fost recunoscut în 2003, fiind apreciat pentru rolurile sale diverse și stilul său nonconformist inconfundabil. Matthew McConaughey a primit distincția în 2005, câștigând atenția publicului prin carisma sa și aparițiile memorabile pe covorul roșu.

Channing Tatum a fost ales în 2012, remarcându-se prin fizicul său impresionant și prezența carismatică în filmele de succes. Michael B. Jordan a fost titrat în 2020, devenind un simbol al noii generații de actori talentați și influenți. Harry Styles a primit titlul în 2021, evidențiind impactul muzicii și modei asupra culturii populare globale contemporane. Jonathan Bailey, în 2025, devine primul bărbat gay cunoscut public care obține această distincție istorică și foarte mediatizată.

Tags:
Citește și...
Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu
Monden
Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu
Marisa Paloma, probleme grave de sănătate. De ce s-a operat fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!”
Monden
Marisa Paloma, probleme grave de sănătate. De ce s-a operat fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!”
Ioana Ginghină, sfaturi pentru „agățat”. Ce le spune femeilor care nu își găsesc un partener
Monden
Ioana Ginghină, sfaturi pentru „agățat”. Ce le spune femeilor care nu își găsesc un partener
Monica Bîrlădeanu a vorbit despre compromisurile pe care le-a făcut în relația cu Valeriu Gheorghiță: „Nu dorm bine”
Monden
Monica Bîrlădeanu a vorbit despre compromisurile pe care le-a făcut în relația cu Valeriu Gheorghiță: „Nu dorm bine”
Andreea Marin și Violeta Bănică, din nou împreună. Ce a povestit fosta prezentatoare TV despre revederea cu fiica ei: „I-am mirosit părul prin somn”
Monden
Andreea Marin și Violeta Bănică, din nou împreună. Ce a povestit fosta prezentatoare TV despre revederea cu fiica ei: „I-am mirosit părul prin somn”
Smiley a izbucnit în lacrimi la propriul concert. Ce mesaj a transmis Oana Pellea după momentul de sensibilitate al artistului: „Ține-o tot așa!”
Monden
Smiley a izbucnit în lacrimi la propriul concert. Ce mesaj a transmis Oana Pellea după momentul de sensibilitate al artistului: „Ține-o tot așa!”
Andreea Marin, mesaj plin de emoție despre revederea cu fiica sa, Violeta: „E mereu atât de frumos să fiu… mama ta!”
Monden
Andreea Marin, mesaj plin de emoție despre revederea cu fiica sa, Violeta: „E mereu atât de frumos să fiu… mama ta!”
Prințul William și Kate au câștigat procesul împotriva revistei Paris Match. Ce mesaj a transmis Palatul Kensington
Monden
Prințul William și Kate au câștigat procesul împotriva revistei Paris Match. Ce mesaj a transmis Palatul Kensington
Jennifer Aniston, mai îndrăgostită ca niciodată. Ce a dezvăluit actrița despre noul partener (FOTO)
Monden
Jennifer Aniston, mai îndrăgostită ca niciodată. Ce a dezvăluit actrița despre noul partener (FOTO)
Ce spune Mihai Sturzu despre destrămarea trupei Hi-Q: „A fost greu de dus momentul acela. Atunci am fost foarte supărați”
Monden
Ce spune Mihai Sturzu despre destrămarea trupei Hi-Q: „A fost greu de dus momentul acela. Atunci am fost foarte supărați”
Ultima oră
14:03 - Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025
13:53 - Scandal pe înghețarea salariilor și pensiilor. Bolojan e acuzat de crimă (VIDEO)
13:51 - Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi
13:41 - CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
13:31 - Lămpi stradale solare cu telecomandă – lumina care îți ușurează viața și îți protejează bugetul
13:21 - Înainte să oferi bani, gândește-te la consecințe. Cum să ajuți fără să-ți afectezi stabilitatea financiară: „Începe prin a-ți cunoaște propriile cifre”
13:20 - Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu
13:09 - Se închide Catedrala Neamului. Când mai poate fi vizitat lăcașul de cult
12:47 - CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adrian Vasile. Cine îi va lua locul
12:44 - Călin Georgescu, încă un mesaj pe lângă Anca Alexandrescu. Nimic despre „prietena lui” (VIDEO)