Jorge, cele mai sincere declarații după 9 ani de căsnicie cu soția lui, Ramona: „De cate ori sufeream și mă lua nebunia, mă liniștea soția”

Jorge și soția sa s-au căsătorit în 2013 și se iubesc la fel ca în prima zi, de 10 ani dintre ei. Cei doi au aniversat nouă ani de zile de când s-au căsătorit civil, iar artistul a profitat de ocazie pentru a-i face o declarație publică.

George Papagheorghe, cunoscut cu numele de scenă de , este tatăl a trei copii: Karina, David și Ilinca. Karina este fiica acestuia din căsnicia cu Alina Laufer, David este băiețelul cântărețului cu actuala soție, Ramona Prodea, iar Ilinca este fiica soției dintr-o relație anterioară.

Declarațiile lui Jorge după 9 ani de căsnicie cu Ramona Prodea

Chiar dacă în prezent trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, . Nu este niciun secret că Jorge și Ramona au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, însă cei doi au rămas împreună și se iubesc mai mult ca niciodată.

Artistul a ținut să marcheze aniversarea a nouă ani de căsnicie printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

„De cate ori sufeream si ma lua nebunia, Ma linistea soția! De cate ori ma pierdeam si mă apuca blasfemia, Ma indruma sotia!

Cand voiam „altceva” si ma apuca xenofilia, Se reinventa soția! Cand eram nervos si ma apuca sfădălia, Mă calma soția!

Cand exgeram si ma lua megalomania, Mă potolea sotia! Cand cheltuiam prea mult si ma păștea sărăcia, Ma pondera sotia!

Cand altii ne bârfesc căsătoria, Ramanem tot noi, eu si cu soția! Esti echilibrul meu, De 9 ani!

La multi ani Pisoi!”, a scris Jorge pe contul său de Instagram.

Cum au trecut Jorge și soția lui, Ramona, peste infidelitatea în cuplu

Cei doi se mândresc cu o familie frumoasă și cu faptul că au reușit să treacă mereu împreună peste greutățile pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului în relație. Jorge a făcut recent câteva mărturisiri cu privire la relația lor și despre momentele de infidelitate, dar și cum au reușit să treacă peste ele, într-un interviu pentru

lui nu a fost întotdeauna perfectă și ca în orice alt cuplu de altfel, au existat certuri și despărțiri. Astfel că, artistul a recunoscut că „relația a fost încercată la început deoarece a debutat greu, pentru că eu eram în divorț. Eu și Ramona am devenit un cuplu la multe luni după ce eu am divorțat. Prietenia noastră și parteneriatul nostru de business au fost mult mai importante la început, pentru ca apoi să se transforme într-o frumoasă relație de cuplu cu multe despărțiri și împăcări care veneau de la diferența de vârstă, de mentalitate, de la faptul că scăpasem dintr-o căsnicie și nu îmi doream relație stabilă”.

Cât despre infidelitate și , cântărețul a povestit că „infidelitatea nu are legătură cu iubirea, ci cu ego-ul, încrederea, cu felul în care tu te percepi și te raportezi la ceilalți. Sunt fericit că împreună am reușit să mergem mai departe, iar momentele dificile au întărit și mai mult relația și m-au ajutat să înteleg ce înseamnă să fii un bărbat și un soț adevărat. Ramona nu e genul care să reproșeze, ci doar are nevoie de o pauză, de un timp cu ea, ca să revină la sentimente mai bune”.