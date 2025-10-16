B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Detalii din dormitor, la „Asia Express”. Anda Adam, către soț: „Taci, măi! Nu mai da din casă!”

Detalii din dormitor, la „Asia Express”. Anda Adam, către soț: „Taci, măi! Nu mai da din casă!”

Selen Osmanoglu
16 oct. 2025, 09:09
Detalii din dormitor, la „Asia Express”. Anda Adam, către soț: „Taci, măi! Nu mai da din casă!”
Sursa foto: Captură video - Antena Stars / YouTube
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Cum a fost la „Asia Express”

Anda Adam și soțul ei, Joseph, participă la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”. În cadrul unei probe, Joseph a dezvăluit detalii intime, din dormitorul acestora, într-o discuție cu subînțeles. Artista s-a rușinat și i-a cerut soțului să tacă. Iată despre ce este vorba!

Ce s-a întâmplat

Joseph a scos la iveală detalii din dormitor. Totul a început de la o misiune, din „Asia Express”, în care ei urmau să poarte cătușe.

În acel moment, concurentul a făcut o glumă la adresa Andei Adam care i-a cerut să fie mai discret și să nu mai dezvăluie nimic din intimitatea lor.

–  „Aoleu, cătușe!”, a exclamat Joseph când a văzut ce au de făcut. „Nu că ție nu îți place!”, a insistat el. „Nu că tu nu ai avea experiență cu câtușele”, a continuat Joseph.

–  „Taci, măi! Nu mai da din casă! Doamne!”, a răspuns Anda Adam, vizibil rușinată de situație.

Cum a fost la „Asia Express”

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au trăit din plin experiența oferită de emisiune, pe „Drumul Eroilor”.

Ei s-au aventurat cu inima deschisă și chiar, la întoarcerea în țară, relația lor s-a schimbat în mai bine, spune cântăreața. Ea declară că emisiunea și toate momentele petrecute împreună, la bine și la mai puțin bine, i-a apropiat tot mai mult.

„Ne-am întors acasă, suntem foarte fericiți pentru că am avut parte de o super experiență la Asia Express, a fost super tare. Ne-am bucurat și mai mult unul de altul pentru că am petrecut timp împreună și am fost numai noi”, a spus Anda Adam, la întoarcerea în țară, conform Click.

„Ne-am putut concentra foarte bine și pe misiunile pe care le-am avut. Experiența Asia Express ne-a unit și mai mult și am reușit să fim o echipă super puternică, să ținem piept la foarte multe provocări”, a mai mărturisit Anda Adam.

Tags:
