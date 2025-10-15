B1 Inregistrari!
Jurnalista care a avut o relație cu Robert Kennedy Jr. publică scandalul sexual

Jurnalista care a avut o relație cu Robert Kennedy Jr. publică scandalul sexual

15 oct. 2025, 18:25
Sursa: NBC News

Olivia Nuzzi, jurnalistă americană cunoscută pentru reportajele sale politice, se pregătește să lanseze o carte de memorii care va aborda pentru prima dată scandalul în care a fost implicată alături de Robert F. Kennedy Jr, actual secretar al Sănătății.

Potrivit presei de peste ocean, cartea va cuprinde detalii despre comunicarea „digitală și emoțională”, așa cum a numit jurnalista relația ei cu Kennedy Jr.

Scandalul a devenit public în 2024, în plin sezon electoral

Totul ar fi început acum un an, când Olivia acoperea campania prezidențială a lui Kennedy pentru New York Magazine. Însă mai multe mesaje nepotrivite dintre jurnalistă și Kennedy s-au scurs în presă. Iar, publicația a decis să o concedieze, susținând că relația depășea etica profesională.

Într-o declarație dată la acea vreme, Olivia Nuzzi recunoștea relația cu  Kennedy Jr.

„La începutul acestui an, natura unor comunicări între mine și un fost subiect de reportaj a devenit personală. În acea perioadă, nu am relatat direct despre subiect și nici nu l-am folosit ca sursă.  Relația nu a fost niciodată fizică, dar ar fi trebuit să fie dezvăluită. Regret că nu am făcut acest lucru imediat și îmi cer scuze celor pe care i-am dezamăgit.”, declara Olivia pentru CNN.

Ce spune Kennedy Jr. despre relație

Kennedy Jr. a minimalizat și el relația. El a declarat prin intermediul purtătorului său de cuvânt că s-a întâlnit cu Nuzzi o singură dată pentru un interviu, la cererea acesteia. Kennedy este căsătorit cu actrița Cheryl Hines din 2014.

La scurt timp după ce a fost dată afară de New York Magazine, Nuzzi a primit o ofertă de la Vanity Fair, unde lucrează ca editor pentru coasta de vest a SUA. Surse apropiate jurnalistei au declarat că noua sa carte va fi „o reflecție asupra limitelor dintre jurnalism și viața personală”. Cartea urmează să fie publicată înainte de Crăciun.

