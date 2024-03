Jurnaliștii lui Murdoch au urmărit-o ilegal pe prințesa Diana și pe Meghan Markle când a devenit iubita prințului Harry, a declarat instanța

Avocații prințului Harry susțin că acesta a suferit o viață întreagă de „intruziune” din partea ziarelor deținute de mogulul mass-media. Jurnaliștii de la ziarele deținute de Murdoch au „urmărit-o ilegal” pe ducesa de Sussex la mai bine de două decenii după ce au accesat mesajele private ale prințesei , Prințesa de Wales, a declarat echipa juridică a prințului Harry înaltei curți din Londra.

Ziariștii din trustul de presă deținut de Murdoch au angajat detectivi privați și au reușit să asculte conversații private

În cel mai recent episod din războiul lui Harry împotriva presei tabloide, avocații săi au susținut că acesta a experimentat o viață întreagă de „intruziune copleșitoare” din partea ziarelor deținute de Murdoch – cu un exemplu referitor la un articol scris pe vremea când el când avea nouă ani.

Acuzațiile au venit la o zi după ce avocatul lui Harry l-a implicat direct pe Rupert Murdoch în bătălia juridică, susținând că miliardarul în vârstă de 93 de ani a supravegheat o „cultură a impunității” la News Group Newspapers (NGN), editorul The Sun.

În observațiile scrise adresate înaltei curți joi, avocații lui Harry au susținut că editorul a demonstrat o „dorință de a se angaja sistemic într-un comportament ilegal și neetic… la scară industrială” atunci când a fost vorba de duce. Acestea au inclus „interceptarea apelurilor pe liniile fixe, interceptarea apelurilor de pe telefoanele mobile și interceptarea mesajelor vocale pe liniile fixe”, au spus aceștia.

S-a spus că activitatea era „cunoscută, încurajată și ascunsă de cei care ocupă funcții de responsabilitate” la NGN, inclusiv fostul editor al News of the World Piers Morgan.

Judecătorul Fancourt a hotărât în ​​iulie că Harry și alte peste 40 de persoane, inclusiv actorul Hugh Grant și politiciana Doreen Lawrence, nu puteau depune o reclamație privind hackingul telefonic împotriva lui Murdoch. Dar el a decis că alte acuzații, cum ar fi folosirea detectivilor privați și invadarea vieții private, ar trebui să fie judecate, procesul urmând să aibă loc în ianuarie 2025.

Harry spune că ziariștii n-au hărțuit-o doar pe mama sa ci și pe iubita lui, Meghan

Joi, Hudson a spus că Harry și avocații săi au „nesocotit” decizia de a restrânge domeniul de aplicare al procesului și, în schimb, au „dublat” și l-au extins. În argumentele scrise, echipa lui Murdoch a spus că amendamentele nu ar trebui să fie permise, deoarece afirmațiile au fost făcute prea târziu, nu au dovezi și au fost legate de afirmații de piratare telefonică care au fost deja respinse.

Noile acuzații includ că regretata mamă a lui Harry, Diana, „era sub supraveghere atentă și apelurile ei au fost interceptate ilegal de NGN, fapt care era cunoscut de editorii și directorii săi”. Avocații au indicat un articol din News of the World despre care au spus că arăta că ziarele știau că ea are un pager „secret” și mesajele care erau înregistrate pe acesta.

Avocații lui Harry susțin că intruziunea în intimitatea lui a continuat și susțin că, în 2016, jurnaliștii de la The Sun au plătit detectivi privați să o vizeze pe , pe atunci iubita lui.

Audierea urmează să se încheie vineri. Se așteaptă ca Fancourt să se pronunțe dacă revendicările actualizate pot fi incluse la o dată ulterioară.