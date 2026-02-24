Kamara sărbătorește astăzi împlinirea vârstei de 50 de ani, însă gândurile sale sunt concentrate pe spitalizarea fiului său. Artistul se pregătește pentru prima operație de îndreptare a picioarelor lui Leon. Această intervenție este considerată de cântăreț cel mai important moment al anului pentru familia sa.

Leon s-a născut cu o formă severă de paralizie cerebrală și are nevoie de mai multe operații pentru a-și îmbunătăți mobilitatea. Artistul a declarat că fiul său se simte mai bine acum, după ce a trecut peste o răceală care a necesitat internarea.

Kamara sărbătorește cu gândul la operație a lui Leon

Intervenția va avea loc pe 10 martie, în Abu Dhabi, sub supravegherea unei echipe de specialiști americani. Aceasta este doar prima etapă dintr-un proces lung de recuperare pentru micuțul Leon.

„Sănătoși să fim cu toții, operația lui Leon să iasă bine. E prima operație de îndreptare a gleznelor și a genunchilor. Acesta este cadoul pe care mi-l doresc de ziua mea, ca această operație să iasă bine. Să fim fericiți, să fim sănătoși, eu cu Gabriela să ne iubim mult în continuare”, a mărturisit artistul pentru .

De ce aniversează artistul abia în luna martie

Artistul a decis să nu organizeze nicio petrecere pe 24 februarie, deoarece data a coincis cu prima zi de Ramadan. Conform tradiției, în această perioadă nu se țin evenimente festive.

„Nu am petrecut de ziua mea de naștere. A fost în prima zi de Ramadan. Nu se fac petreceri în timpul Ramadanului. Abia în luna martie voi sărbători ziua mea, după post. Este o vârstă rotundă, o vârstă cu care te întâlnești o singură dată și atunci merită să fie sărbătorită altfel”, a explicat acesta pentru fanii săi.

Ce surpriză i-a făcut iubita sa

Chiar dacă nu a fost o petrecere mare, iubita sa, Gabriela, nu a lăsat momentul să treacă neobservat. Imediat după miezul nopții, ea i-a pregătit o cină romantică discretă, cu lumânări și ciocolată. A fost un moment de liniște și afecțiune, înainte ca artistul să se dedice total pregătirilor pentru călătoria medicală în .

„Gabriela m-a surprins imediat după ora 12 noaptea. Mi-a făcut o frumoasă surpriză. O cină cu niște fructe, ciocolată, cu niște lumânări. Foarte frumos a fost. Petale, inimioare, a fost o masă foarte frumoasă. Mi-a făcut cea mai frumoasă surpriză”, a adăugat artistul.