B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Kanye West, interzis în Franța. Artistul american și-a anulat concertul de la Marsilia. Scandal cu autoritățile franceze

Adrian A
15 apr. 2026, 14:20
Sursă foto: marca.com
Cuprins
  Kanye West, persona non-grata și în Franța
  Interzis în Marea Britanie și în Australia

Artistul american Kanye West, cunoscut și sub numele de Ye, și-a amânat concertul programat în sudul Franței, pe stadionul Vélodrome din Marsilia, pe fondul unor presiuni politice intense și al controverselor legate de declarațiile sale din ultimii ani.

Kanye West, persona non-grata și în Franța

Kanye West a anunțat marți că își amână concertul programat pentru data de 11 iunie la Marsilia, în urma opoziției autorităților municipale și guvernamentale care i-au denunțat remarcile antisemite.

„După ce m-am gândit îndelung și am cântărit toate aspectele, am luat decizia de a-mi amâna concertul din Marsilia, Franța, până la noi dispoziții. Știu că este nevoie de timp pentru a înțelege sinceritatea dorinței mele de a-mi îndrepta greșelile. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acțiunile mele, dar nu vreau ca fanii mei să fie implicați în toată povestea asta.”, a transmis raperul american pe rețeaua X.

Anunțul a venit în condițiile în care ministrul francez de Interne, Laurent Nurez, se declarase anterior ‘foarte hotărât’ să interzică spectacolul artistului de la Marsilia.

De altfel, după anunțul legat de concertul său, mai multe personalități politice din Marsilia îl declaraseră persona non grata.

„Refuz ca Marsilia să fie o vitrină pentru cei care promovează ura și nazismul fără nicio rușine. Kanye West nu este binevenit pe Vélodrome, templul comunității noastre și al tuturor marsiliezilor.”, a declarat Benoît Payan, primarul celui de-al doilea oraș ca mărime din Franța.

Interzis în Marea Britanie și în Australia

Franța nu este singura țară care a luat măsuri împotriva artistului. Marea Britanie i-a refuzat recent intrarea în țară, ceea ce a dus la anularea participării sale la celebrul Wireless Festival din Londra.

De asemenea, Australia i-a interzis anterior accesul după lansarea piesei controversate „Heil Hitler” și comercializarea unor produse cu simboluri naziste.

Problemele artistului au început să se amplifice încă din 2022, când Kanye West a făcut o serie de declarații antisemitice și a exprimat admirație pentru Adolf Hitler, inclusiv într-un interviu public. Aceste afirmații au dus la reacții globale și la pierderea unor contracte importante cu branduri precum Adidas sau Balenciaga.

Ulterior, artistul a continuat să provoace controverse, inclusiv prin postări pe rețelele sociale și apariții publice în care a folosit simboluri naziste.

În 2025, Kanye West a lansat piesa „Heil Hitler”, care a stârnit un val uriaș de critici din cauza conținutului considerat ofensator și extremist. Melodia a fost catalogată de critici drept un exemplu de promovare a ideologiei naziste și a contribuit la deteriorarea imaginii sale publice.

În 2026, artistul a încercat să își repare imaginea publică printr-o scrisoare de scuze publicată într-o reclamă plătită în Wall Street Journal. În aceasta, el a susținut că comportamentul său a fost influențat de tulburarea bipolară și de probleme neurologice, afirmând că „a pierdut contactul cu realitatea”.

Tags:
