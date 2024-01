Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune dezvăluie provocările din copilărie. Artista a fost discriminată: „Când ești mic nu conștientizezi multe lucruri”

La doar 25 de ani, Karmen a devenit un adevărat fenomen în muzica românească, câștigându-și un loc de cinste printre artiștii de succes. Nu numai că a cucerit publicul cu talentul său muzical remarcabil, dar și-a extins sfera artistică și în actorie, obținând un rol important într-un serial extrem de urmărit.

Karmen a simțit lipsa interacțiunii sociale în copilărie

Pe lângă succesul său în muzică, și o familie frumoasă alături de soțul ei, Bogdan Căplescu. Cei doi au fost binecuvântați cu apariția micuței Sofia, care le-a adus și mai multă fericire și împlinire în viață.

Cu toate că în prezent radiază de fericire, . Deși pare din exterior că vedeta a avut mereu motive de fericire în viața sa și că nu i-a lipsit nimic, datorită faptului că tatăl ei este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți din țara noastră, Karmen a dezvăluit că viața de copil de artist nu a fost atât de ușoară. Deși nu a simțit niciodată lipsuri materiale, artistei i-au lipsit alte aspecte importante în copilărie.

Fiica cea mare a lui Adrian Minune a dezvăluit că, în timpul copilăriei sale, a simțit lipsa interacțiunii cu alți copii de vârsta ei și își dorea să trăiască aventurile prin care aceștia treceau, mergând la școală cu mijloacele de transport în comun sau chiar pe jos.

Fiica lui Adrian Minune a vorbit despre lupta sa de a fi tratată ca un copil normal

„De mică îmi doream să mă simt un copil normal, îmi doream să merg pe jos la școală. Îmi plăcea că veneau prietenii mei împreună cu povești de pe drum, despre ce au pățit în metrou sau în autobuz, iar eu eram în mașină. Poate pentru unii este dubios ce zic: “Domne, fata aceasta a crescut cu o situație foarte bună, vai, ce să spunem!”. Când ești mic nu conștientizezi multe lucruri, nu conștientizezi că este un beneficiu faptul că ai o situație mai bună. Eu îmi doream să am mulți prieteni alături de care să merg pe jos, prin frig, prin zăpadă. De mică am fost sociabilă, îmi doream să am mulți prieteni!”, a declarat Karmen Simionescu pentru .

Karmen a povestit că, de mică a fost respinsă de mulți copii din cauza situației materiale pe care o avea ca fiica lui Adrian Minune. Ea ar fi dorit să fie tratată ca un om normal și să nu fie judecată sau exclusă din grup din cauza numelui tatălui său.

„Chestia asta m-a îndepărtat puțin de oameni pentru că unii copii poate simțeau diferența atunci când venea vorba de situația materială. Poate unii ziceau: “Cum să o bag pe Karmen în seamă?”. Acesta nu a fost un criteriu pentru a alege prietenii. Eu am prieteni din toate păturile sociale, cu părinți din toate meseriile. De mică am simțit puțin respingerea, să zicem, a celor din jur: “Asta e altcineva, altceva! Nu ne băgăm cu ea în seamă! Bine, lasă-ne!”. Pentru un copil e ciudat, nu înțelegi mare lucru, că tatăl tău e cunoscut. Ești un copil ca oricare altul în sinea ta. Întotdeauna mi-am dorit să nu îi pese nimănui de cine sunt eu sau de cine e tata!”, a mai povestit Karmen.