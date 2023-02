Kate Winslet, reacție dură la adresa criticilor legate de greutatea ei, după filmul Titanic: „De ce au fost atât de răutăcioși? Nici măcar nu eram grasă!”

Kate Winslet, în vârstă de 47 de ani, este una dintre cele mai valoroase actrițe de la Hollywood. Prima ei nominalizare la premiile Oscar, la categoria „cea mai bună actriță” a fost pentru filmul Titanic din 1997, în care a jucat alături de Leonardo DiCaprio.

În ciuda aprecierilor de care a avut parte pentru prestația ei din celebra peliculă, Kate Winslet a fost foarte criticată la vremea aceea pentru siluetă. Kate a rememorat acea perioadă și a venit cu un răspuns vehement în fața criticilor.

Kate Winslet a fost criticată că era grasă în filmul Titanic

Kate Winslet, laureată a premiului Oscar pentru cea mai bună actriță, a devenit cunoscută după ce a jucat în filmul Titanic, în regia lui James Cameron. Pelicula a avut un succes zdrobitor la box-office, câștigând 11 premii din cele 14 nominalizări.

Kate a fost de asemenea propusă la categoria „cea mai bună actriță”, o realizare importantă pentru o actriță tânără, de origine britanică. Chiar dacă talentul lui Winslet era evident, ea a fost criticată pentru faptul că nu ar fi avut o siluetă trasă prin inel, ci era o femeie voluptoasă, potrivit .

La vremea aceea, scena, în care personajul interpretat de Leo DiCaprio își pierde viața, a iscat mai multe polemici. Secvența respectivă îi arată pe cei doi protagoniști agățându-se de o bucată de lemn, o ușă mai exact, rămasă după ce Titanicul se scufundase.

Rose a rămas pe placa de lemn, în timp ce Jack s-a sacrificat, rămânând în apa înghețată și murind de hipotermie. Mulți au spus la acel moment că Rose era „prea grea” pentru ca Jack să încapă alături de ea pe aceeași placă din lemn. Kate Winslet a fost de aceste critici, dar nu a menționat nimic, având doar 19 ani și fiind destul de vulnerabilă. Ea a reluat subiectul recent și și-a spus punctul de vedere.

„Mi-au spus că sunt prea mare. De ce au fost atât de răutăcioși cu mine? Eu nici măcar nu eram grasă!’, a declarat actrița Kate Winslet, care o interpretează pe Rose în „Titanic’.

„Le-aș fi spus jurnaliștilor: „Nu îndrăzniți să mă tratați așa. Sunt o femeie tânără, corpul meu se schimbă, îmi dau seama de acest lucru, sunt profund nesigură, sunt îngrozită, nu faceți asta mai greu pentru mine decât este deja’.

Poate avea un efect extrem de negativ. Vedetele sunt supuse unui control inimaginabil – mai mult decât poate face față o persoană tânără și vulnerabilă. În industria cinematografică se întâmplă cu adevărat. Când eram mai tânără, agentul meu primea telefoane în care era întrebat: „Care e greutatea ei?„’, a menționat Kate Winslet.

James Cameron a elucidat misterul secvenței

James Cameron a elucidat până la urmă misterul din spatele scenei din Titanic, în care personajul interpretat de Leonardi DiCaprio moare în apele înghețate ale Atlanticului, în timp ce partenera sa se salvează. Regizorul a spus că a realizat un studiu științific alături de o echipă de cercetători, în urma căruia a ajuns la concluzia că ambele personaje nu ar fi supraviețui pe acea bucată de lemn, întrucât era mult prea mică pentru a susține greutatea a doi adulți.

„Am făcut un studiu științific pentru a pune totul o miză prin inima sa o dată pentru totdeauna. Am luat doi cascadori care au aceeași masă corporală ca a lui Kate și Leo, am pus senzori peste tot, i-am pus în apă cu gheață și am testat pentru a vedea dacă ar fi putut supraviețui printr-o varietate de metode. Răspunsul a fost că nu aveau cum să supraviețuiască amândoi. Doar unul putea’, a menționat acesta.