Cântăreața de origine americană Katy Perry se pare că iubește din nou. Aceasta a fost surprinsă în brațele fostului premier canadian, Justin Trudeau, pe un iaht în California, potrivit imaginilor publicației . Gesturile celor doi vin ca o confirmare a speculațiilor despre o posibilă relație între vedetă și fostul politician.

Cântăreața Katy Perry în vârstă de 40 de ani și Justin Trudeau, care este cu 13 ani mai în vârstă decât aceasta, au fost surprinși în ipostaze romantice pe un iaht în largul coastelor din Santa Barbara, potrivit imaginilor publicate pe 12 octombrie de aceeași publicație.

Katy Perry iubește din nou?

În fotografii, se poate observa cum cei doi se sărută, se îmbrățișează și se bucură de soare. Într-unul dintre cadre, Trudeau apare ținând-o protector în brațe pe artista americană. Contactați de publicațiile din străinătate, reprezentanții lui Katy Perry nu au oferit niciun răspuns. Purtătorul de cuvânt al lui Justin Trudeau a refuzat să comenteze în vreun fel acest subiect.

Cu cine a fost surprinsă Kate Perry

Zvonurile despre relația dintre cei doi au intrat în atenția publicului încă din iulie, când au fost surprinși luând masa împreună la un restaurant din Montreal. La acea vreme, Katy Perry își anunțase despărțirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fiică de 5 ani, Daisy Dove Bloom. Și Justin Trudeau a divorțat de circa 2 ani de soția sa, Sophie Grégoire, după o căsnicie de 18 ani și trei copii împreună.

La doar două zile după întâlnirea din Montreal, Kate Perry a susținut un concert din cadrul Lifetimes Tour. Justin Trudeau a fost nelipsit la eveniment. Surse apropiate celor doi au declarat pentru o publicație internațională că între vedetă și politician a existat o „conexiune instantă”.

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva până să vedem încotro se îndreaptă lucrurile”, a declarat o sursă canadiană în luna august. „Ea călătorește în jurul lumii, iar el încearcă să-și redefinească viața acum, după ce nu mai este prim-ministru al Canadei. Există o atracție evidentă și au multe lucruri în comun”.

Totuși, aceeași sursă a adăugat că responsabilitățile personale ale celor doi ar putea încetini evoluția relației. „Fiecare are un fost partener și copii, deci timpul e împărțit. Dar, chiar și așa, o relație la distanță nu este imposibilă pentru ei”.

Ulterior, o altă sursă a declarat că, de fapt, întâlnirea din iulie ar fi fost doar „una amicală, de cunoaștere”. „Deși au multe în comun și conversațiile lor decurg firesc, pentru Katy, întâlnirile romantice nu sunt o prioritate momentan”, a mai declarat aceasta. „A păstrat legătura cu Justin, însă nu există planuri clare pentru o nouă întâlnire”.