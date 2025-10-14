B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Katy Perry, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat. Cine este noul iubit al vedetei

Katy Perry, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat. Cine este noul iubit al vedetei

Viorica Neagu
14 oct. 2025, 14:21
Katy Perry, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat. Cine este noul iubit al vedetei
sursa foto: Hepta/Abaca Press / Young Chris/CP/ABACA

Cântăreața de origine americană Katy Perry se pare că iubește din nou. Aceasta a fost surprinsă în brațele fostului premier canadian, Justin Trudeau, pe un iaht în California, potrivit imaginilor publicației  Daily Mail. Gesturile celor doi vin ca o confirmare a speculațiilor despre o posibilă relație între vedetă și fostul politician.

Cântăreața Katy Perry în vârstă de 40 de ani și fostul premier canadian Justin Trudeau, care este cu 13 ani mai în vârstă decât aceasta, au fost surprinși în ipostaze romantice pe un iaht în largul coastelor din Santa Barbara, potrivit imaginilor publicate pe 12 octombrie de aceeași publicație.

Katy Perry iubește din nou?

În fotografii, se poate observa cum cei doi se sărută, se îmbrățișează și se bucură de soare. Într-unul dintre cadre, Trudeau apare ținând-o protector în brațe pe artista americană. Contactați de publicațiile din străinătate, reprezentanții lui Katy Perry nu au oferit niciun răspuns. Purtătorul de cuvânt al lui Justin Trudeau a refuzat să comenteze în vreun fel acest subiect.

Cu cine a fost surprinsă Kate Perry

Zvonurile despre relația dintre cei doi au intrat în atenția publicului încă din iulie, când au fost surprinși luând masa împreună la un restaurant din Montreal. La acea vreme, Katy Perry își anunțase despărțirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fiică de 5 ani, Daisy Dove Bloom. Și Justin Trudeau a divorțat de circa 2 ani de soția sa, Sophie Grégoire, după o căsnicie de 18 ani și trei copii împreună.

La doar două zile după întâlnirea din Montreal, Kate Perry a susținut un concert din cadrul Lifetimes Tour. Justin Trudeau a fost nelipsit la eveniment.  Surse apropiate celor doi au declarat pentru o publicație internațională că între vedetă și politician a existat o „conexiune instantă”.

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva până să vedem încotro se îndreaptă lucrurile”, a declarat o sursă canadiană în luna august. „Ea călătorește în jurul lumii, iar el încearcă să-și redefinească viața acum, după ce nu mai este prim-ministru al Canadei. Există o atracție evidentă și au multe lucruri în comun”.

Totuși, aceeași sursă a adăugat că responsabilitățile personale ale celor doi ar putea încetini evoluția relației. „Fiecare are un fost partener și copii, deci timpul e împărțit. Dar, chiar și așa, o relație la distanță nu este imposibilă pentru ei”.

Ulterior, o altă sursă a declarat că, de fapt, întâlnirea din iulie ar fi fost doar „una amicală, de cunoaștere”. „Deși au multe în comun și conversațiile lor decurg firesc, pentru Katy, întâlnirile romantice nu sunt o prioritate momentan”, a mai declarat aceasta. „A păstrat legătura cu Justin, însă nu există planuri clare pentru o nouă întâlnire”.

Tags:
Citește și...
Ozana Barabancea, cuvinte dure în mediul online: „Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă”. Ce mesaj a transmis celor care o critică
Monden
Ozana Barabancea, cuvinte dure în mediul online: „Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă”. Ce mesaj a transmis celor care o critică
Ce face Alina Pușcău de patru ori pe săptămână pentru a se menține în formă: „Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”
Monden
Ce face Alina Pușcău de patru ori pe săptămână pentru a se menține în formă: „Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”
Schimbare de look la 52 de ani! Anamaria Prodan și-a uimit fanii cu o transformare spectaculoasă de imagine
Monden
Schimbare de look la 52 de ani! Anamaria Prodan și-a uimit fanii cu o transformare spectaculoasă de imagine
Ioana Ginghină a explicat motivul pentru care încă vorbește despre fostul soț: „De-asta nu poate Ioana Ginghină să treacă peste Papadopol”
Monden
Ioana Ginghină a explicat motivul pentru care încă vorbește despre fostul soț: „De-asta nu poate Ioana Ginghină să treacă peste Papadopol”
Mara Bănică, despre soțul ei: „Știți cât vreau eu să știți!”. De ce evită aparițiile publice
Monden
Mara Bănică, despre soțul ei: „Știți cât vreau eu să știți!”. De ce evită aparițiile publice
Irina Fodor: „Nu e ușor să fii părinte!”. Ce ascunde față de fiica ei
Monden
Irina Fodor: „Nu e ușor să fii părinte!”. Ce ascunde față de fiica ei
Oana Lis, despre viața cu Viorel Lis: „A fost și invers. Nu o să uit niciodată că a fost singurul care a mers cu mine la doctori și încerca să-mi aline orice durere”
Monden
Oana Lis, despre viața cu Viorel Lis: „A fost și invers. Nu o să uit niciodată că a fost singurul care a mers cu mine la doctori și încerca să-mi aline orice durere”
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea cei trei copii: „La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel copiii”
Monden
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea cei trei copii: „La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel copiii”
Momente de panică pentru Oana Roman. De ce a fost chemată de urgență la școala unde învață Isabela
Monden
Momente de panică pentru Oana Roman. De ce a fost chemată de urgență la școala unde învață Isabela
Calina si Catinca au reacționat după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Nu trebuie să fim sălbatici”
Monden
Calina si Catinca au reacționat după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Nu trebuie să fim sălbatici”
Ultima oră
14:23 - Diferențele uriașe dintre prețurile alimentelor i-au uimit pe români! Ce poți cumpăra cu 116 euro în Germania (VIDEO)
14:16 - Ozana Barabancea, cuvinte dure în mediul online: „Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă”. Ce mesaj a transmis celor care o critică
13:54 - Sute de blocuri din Capitală fără apă caldă și căldură
13:41 - La un pas de tragedie, după o glumă nereușită! Cum a ajuns un bărbat pe patul de spital
13:37 - Chef Ștefan Popescu a spus secretul! Așa faci cel mai bun ostropel de pui cu mămăligă (VIDEO)
13:30 - TNF 2025: Companiile de top din România generează un profit din exploatare de 25,9 miliarde euro
13:14 - Călin Georgescu, atac direct la Ilie Bolojan: „Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic. Nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat”
12:56 - Ce face Alina Pușcău de patru ori pe săptămână pentru a se menține în formă: „Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”
12:56 - Rugăciunea către Sfânta Parascheva. Are mare putere asupra tuturor relelor! Sărbătoare mare în Calendarul Ortodox
12:22 - Sorin Grindeanu schimbă ideologia partidului. Disperare în PSD