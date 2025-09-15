Kendama este un care necesită un dispozitiv format dintr-o bilă din lemn, legată cu o sfoară de un mâner pe care se găsesc trei cupe de mărimi diferite. Copiii sunt fascinați și încearcă scheme din cele mai complicate.

Kendama a cucerit o generație

Pentru generația tânără, acest a înlocuit, în mare măsură jocurile video. Pentru jucăria de lemn, tinerii au renunțat la gadgeturile video și au ieșit în stradă. Pe trotoare se organizează adevărate competiții, iar magazinele care vând așa ceva abia mai fac față cererilor. Începătorii învață de la cei mai avansați sau din tutoriale care se găsesc pe platformele online.

Jocul cu Kendama a revenit la modă, după ce a fost lansat în 2016-2017. În multe țări dispozitivul cu mâner ciudat, bilă și sfoară a devenit o adevărată cultură. Se organizează competiții, iar în Japonia, țara în care se spune că a apărut pentru prima oară, copiii de școală primară se întrec în concursuri anuale.

Toți vor să ajungă la un nivel de măestrie ridicat pentru a atrage admirația spectatorilor care îi privesc de pe margine. Iar specialiștii în sănătate pediatrică sunt încântați de această obsesie care a detronat jocurile video. Trucurile pe care le folosesc practicanții jocurilor cu Kendama, de la cele simple până la cele mai complicate sunt de natură să le dezvolte îndemânarea, concentrarea, răbdarea.

Acestea sunt calități pe care mulți dintre cei care pierd ore în fața ecranelor le pierd.

Cum este jucăria care a cucerit lumea

Kendama este o combinație de jucării care a fost la modă, la un moment dat, într-o anumită cultură. Într-o formă sau alta, jocul de îndemânare a fost preferatul copiilor într-o mulțime de țări ale lumii. În Franța cei mici de distrau cu bilboquet, în Marea Britanie jucau cup-and-ball, iar în Germania s-a îmăpământenit Kugelfang. În țările vorbitoare de limba spaniolă, se joacă, de sute de ani, balero.

Toate jocurile funcționează pe același principiu. Jucătorul trebuie să prindă un obiect cu ajutorul altuia, ambele dispozitive fiind legate între ele cu o sfoară. Probabil că Kendama, jocul de origine japoneză este cel mai complex dintre toate cele apărute și necesită o îndemânare sporită. De aceea, este probabil și mai atractiv pentru cei care îl practică.

Istoria jocului care a cucerit lumea

Se presupune că jocul cu kendama a ajuns în Japonia în jurul anului 1777, în timpul dinastiei Edo, fiind introdusă prin Nagasaki, singurul oraș deschis comerțului. Un autor nipon din acea perioadă, Kita Muranobu, vorbea despre jocul cu kendama undeva în anul 1830. Pe atunci, jocul se numea „Sukuitamaken” (kendama-lingura) și era destul de răspândit. Pentru a câștiga, jucătorul trebuia să prindă mingea din cinci sau trei încercări.

În timpul dinastiei Meji (1868-1912) Kendama era jucată de femei ca remediu împotriva plictiselii, iar în 1876 era menționată în „Cartea de distracții pentru fete” sub numele de „Sakazukioyobidama” (ceașcă de sake și minge).

În zilele noastre, Kendama din „Nichigetsuboru” (Minge-Soare-și-Lună). A fost remarcată, în epoca modernă, în perioada Taisho (1912-1926). Numele i-a fost dat de bila roșie care amintește de Soare și de cupele care au formă asemănătoare cu secera Lunii. Între 1919 și 1920, Hamaji Egusa din Hiroshima a îmbunătățit jocul și a înregistrat un nou model sub numele „Nichigetsuboru”.

Era un mâner cu un vârf ascuțit de care era atașată o bilă și trei cupe de dimensiuni diferite, mică, medie și mare, cu care trebuia prinsă bila. Se poate spune că acela este momentul în care a apărut kendama modernă.

Cea mai bună Kendama pentru utilizatori

Există mai multe tipuri de Kendama, la dispoziția celor care vor să încerce acest joc de îndemânare. În magazine, sunt dispozitive de diferite dimensiuni, de la cele standard până la cele pentru competiții. De asemenea, contează și lemnul din care sunt fabricate, dar și calitatea finisajelor.

Cunoscătorii recomandă un dispozitiv cu o bilă „care nu alunecă” (finisaj sticky/cushion). Dacă bila stă ușor pe cupă și nu „fuge” mereu de pe vârf, kendama este mai bună pentru un începător. Pentru un control mai bun este nevoie de un dispozitiv stabil, fiind nevoie ca bila și mânerul să fie apropiate ca greutate. Astfel, jucătorul va avea un control mai bun.

Atunci când vine vorba despre lemnul din care este produsă trebuie știut că fagul sau arinul sunt perfecte pentru un începător. De asemenea, se recomandă arțarul care are o rezistență mai mare în timp. La achiziție, în magazin, este foarte bine să verificați ca dispozitivul să fie finisat cu atenție și să nu prezinte așchii sau denivelări care pot răni.

Cereți de la vânzător informații despre sfoară de rezervă, cum se schimbă, în cazul în care se tocește sau despre condițiile în care se poate păstra Kendama, departe de căldură sau umezeală, conform .

Modelele disponibile pe piața românească

Pe piața românească sunt disponibile mai multe modele de kendama. Cele mai căutate sunt, în funcție de prețuri și caracteristici:

KROM (Danemarca) – seriile POP/LOL, Pro Mods

entry-level: 120–170 lei (POP)

mid/pro: 220–420 lei (LOL/Pro Mod)

SWEETS (SUA) – Radar/AMPT/Pro Mods

entry-level: 140–190 lei (Radar/Prime)

mid/pro: 220–450 lei (Amped, Cushion Clear, Pro Model)

Kendama USA (SUA) – Kaizen, Tribute/Pro

entry-level: 120–180 lei

mid/pro: 200–300 lei (Kaizen 2.0/3.0, Pro)

PLAY / Kendama Europe (Germania) – Play Pro K, Street

entry-level: 60–110 lei (foarte populară la începători)

mid: 120–180 lei (versiuni sticky/bearing)

OZORA / TK16 (Japonia, certificate JKA)

mid: 220–350 lei (clasice, foarte echilibrate)

ediții premium: 350–600 lei+

TERRA (Canada)

pro/premium: 350–600 lei (modele de competiție, unele hand-turned)

Premium/colecție – Mugen Musou (Japonia), KROM 1%, Sweets Legend