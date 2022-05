Kevin Spacey spune că se va prezenta de bunăvoie în fața tribunalului britanic în urma acuzațiilor de agresiune sexuală

Kevin Spacey se va prezenta „voluntar” în fața tribunalului din Marea Britanie pentru a fi judecat pentru acuzațiile de agresiune sexuală. Actorul a declarat într-o intervenție la emisiunea Good Morning America că este încrezător că își poate dovedi nevinovăția. Inițial s-a crezut că va fi nevoie ca Spacey să fie extrădat în Marea Britanie.

Cinci acuzații îi sunt aduse bărbatului în vârstă de 62 de ani conform probelor Poliției, în urma unor plângeri făcute între 2005 și 2013

„Apreciez foarte mult declarația procurorilor care au reamintit presei și publicului că am dreptul la un proces corect și că sunt nevinovat până la proba contrarie”, a declarat Spacey într-un comunicat.

se referă la presupuse agresiuni sexuale la care ar fi fost supuși doi bărbați, unul în vârstă de 40 de ani acum (agresiunea ar fi avut loc în martie 2005) iar al doilea bărbat, acum în vârstă de 30 de ani, ar fi fost agresat în august 2008. Ambele cazuri de agresiune sexuală ar fi avut loc în Londra. Un al treilea bărbat, care are acum în jur de 30 de ani, susține că a fost agresat în Gloucestershire în aprilie 2013.

Spacey are două premii Oscar, a jucat în filme precum Seven, LA Confidential, American Beauty și Baby Driver, precum și în serialul Netflix – House of Cards.Actorul a fost, de asemenea, director artistic al Old Vic din Londra între 2004 și 2015.