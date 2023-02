Killa Fonic dezvăluie adevărul despre relația cu Ana Morodan: „Nu am cerut-o niciodată în căsătorie, a fost o glumă”

Acum mai bine de un an, Ana Morodan se „lăuda” că a fost cerută în căsătorie de Killa Fonic, după o relație de trei ani. Spre surprinderea lui Măruță, în emisiunea căruia a făcut dezvăluirea, „contesa digitală” spunea că nu a contat diferența de vârstă dintre ei și dacă ar fi să se mărite cu cineva vreodată, acela ar fi Killa Fonic.

Acesta o contrazice, însă, și spune că a fost doar o glumă, nu a cerut-o în căsătorie.

Ana Morodan susține că a fost cerută în căsătorie de Killa Fonic

Ana Morodan i-a spus lui Cătălin Măruță, în vara lui 2021, că s-ar mărita cu fostul iubit, Killa Fonic. Doar că întrebat despre ce a fost vorba, artistul susține că el nu a cerut-o de nevastă și că a fost doar o glumă, ceea ce Ana a interpretat drept cerere în căsătorie.

Ana Morodan a surprins pe toată lumea atunci când cu Killa Fonic și că nu a fost doar o aventură, ci o relație de trei ani, care s-a lăsat cu o cerere în căsătorie. Doar că nu a fost tocmai așa.

„Să nu uitați că am avut o relație cu Killa Fonic. De 3 ani de zile, dacă nu am zis-o, fix acum mi-a venit. Băiatul ăla mă cunoaște foarte bine, știe că nu aș fi zis niciodată chestia asta. Să te gândești tu de ce am vrut să se știe fix acum”, a spus Ana Morodan în emisiunea lui Măruță, potrivit !

Killa Fonic clarifică situația, spunând că a fost doar o glumă

Însă Killa Fonic clarifică despre ce a fost vorba în timpul relației lor. Invitat în cadrul unei emisiuni al unui post de radio, Killa Fonic a spus că așa zisa cerere în căsătorie nu a fost altceva decât o banală glumă care nu a fost gustată prea bine de anumite publicații.

„Mă bucur că la suprafață. E încă un moment pentru mine să clarific. Eu nu am cerut-o niciodată în căsătorie pe Ana Morodan. Absolut niciodată. A fost o glumă’. Și a continuat: „Este o tipă foarte mișto, foarte funny și dacă România ar avea simțul umorului mai ascuțit, ar fi râs la acea remarcă și atât. Știe caterincă la un alt nivel și e foarte inteligentă. Poate să facă ce personaj vrea ea!”.