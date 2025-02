Filmul „Dreams (Sex Love)” „(Drommer)” a obținut trofeul Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 75-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin. în regia cineastului român a luat Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu.

Dreams (Sex Love), regizat de Dag Johan Haugerud din Norvegia a fost recompensat cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film la Festivalul de la Berlin. Al doilea trofeu ca importanţă, Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului, a fost înmânat regizorului brazilian Gabriel Mascaro. Producția premiată este „The Blue Trail” („O último azul”).

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu a fost acordat filmului „Kontinental ’25” în regia cineastului român Radu Jude. Românul a dedicat premiul regizorului spaniol Luis Bunuel (1900-1983).

Ursul de Argint Premiul Juriului a fost acordat peliculei „The Message” („El mensaje”), a regizorului venezuelean Iván Fund. Trofeul Ursul de Argint pentru regie i-a revenit cineastului chinez Huo Meng pentru producţia „Living The Land” („Sheng xi zhi di”).

Ursul de Argint pentru realizări artistice deosebite a fost înmânată de preşedintele juriului, Todd Haynes. A fost recompensată regizoarea franceză Lucile Hadzihalilovic pentru pelicula „The Ice Tower” („La Tour de Glace”).

Ursul de argint pentru rol principal

Trofeul Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol principal a fost acordat actriţei australiene Rose Byrne. Ea a fost recompensată pentru rolul din „If I Had Legs I’d Kick You” în regia actriţei şi regizoarei americane Mary Bronstein.

Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol secundar a fost acordat actorului irlandez Andrew Scott. A fost premiat pentru rolul din producţia „Blue Moon” în regia cineastului american Richard Linklater.

Premiul GWFF pentru cel mai bun debut a fost acordat producţiei „The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)” de Ernesto Martínez Bucio. Menţiune specială a primit „We Believe You” („On vous croit”), de Charlotte Devillers şi Arnaud Dufeys. Producţia „Holding Liat” de Brandon Kramer a fost desemnată cel mai bun film documentar.

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj a fost acordat peliculei „Lloyd Wong, Unfinished” de Lesley Loksi Chan.