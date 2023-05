La ce concurs nu ar mai participa Vica Blochina, chiar dacă ar primi cei mai mulți bani: „Este un proiect din care nu am învățat nimic”

este una dintre persoanele care adoră adrenalina, motiv pentru care a și acceptat aproape fiecare provocare pe care a primit-o. Blondina a făcut parte din mai multe proiecte, competiții și reality show-uri, dar la un singur concurs nu ar mai participa niciodată.

Vica Blochina, despre concursul la care nu ar mai participa niciodată

Concursul la care blondina , fiind unul dintre cele mai grele proiecte. Ea a susținut că nu ar mai repeta această experiență nici dacă ar primi cea mai mare sumă de bani.

„La “Survivor” a fost foarte greu pentru mine și nu aș mai repeta pentru nicio sumă de bani. Este un proiect din care nu am învățat nimic, nu aveam ce să învăț, nu m-a ajutat cu nimic. Am stat acolo o lună de zile și am avut nevoie de două luni ca să îmi revin. Nu era un proiect să spun ”Ce tare sunt!”, nu știu”, spus Blochina, pentru .

Ce condiție a impus Vica pentru fiecare contract de reality show

Dat faptului că are fobie de șerpi și de înălțime, Vica susține că pentru fiecare ofertă de reality show care îi mai este propusă va impune excluderea activităților care implică șerpi și înălțimi.

„Toate contractele pe care le-am semnat, am impus condiția să nu fie șerpi, sunt îngrozitori, fobie, efectiv, și de înălțime, deși, la “Asia Express” când am fost… dar și la “Splash! Vedete la apă” am sărit de la 3 metri și de la 5 metri, aveam adrenalină, am sărit plângând și țipam, mi s-a părut o adevărată provocare, sincer. Îmi e frica să ies și pe balcon, să mă uit în jos”, a mai spus Vica Blochina, pentru sursa citată.