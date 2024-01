La ce sumă este estimată averea Innei după 15 ani de muzică / Una dintre vilele sale costă un milion de euro

Inna este din România și de peste hotare. De-a lungul timpului, artista s-a făcut remarcată prin intermediul aparițiilor sale pe scenele din țară și din străinătate. Acum, ea se bucură de un real succes, având în vedere că are în spate o carieră de 15 ani, așa că își permite luxul și opulența, întrucât doar una dintre vilele sale costă un milion de euro.

De unde a pornit pasiunea pentru muzică

În trecut, Inna mărturisea că „Ăsta a fost visul meu cel mai mare: să cânt, să fac oamenii fericiți, să călătoresc”.

Absolventă a Facultății de Științe Politice, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, Inna nu a profesat niciodată în domeniul în care acum activează, ci doar a investit în talentul său muzical. Ea spune că talentul l-a moștenit de la bunicul ei și mama sa, pentru că și aceștia cântau la diverse evenimente.

Acum, după 15 ani de când s-a lansat în industria muzicală, Inna se bucură de o avere estimată la 23 de milioane de euro. Ea are o vilă de lux în valoare de un milion de euro, câteva mașini de sute de mii de euro și foarte multe ținute pentru scenă.

Ce onorariu are Inna în SUA și în România

De-a lungul timpului, Inna și în Belgia, Rusia, Turcia, Olanda, Polonia, Bulgaria Serbia, Grecia și chiar Slovacia. Pentru performanțele sale, artista a primit și câteva premii importante, printre care: Romanian Music Awards, Best Dance, Best Show, Best New Artist.

Inna cere aproximativ 40.000 de euro pentru un concert în SUA și între 10.000 și 15.000 de euro pentru un concert în România.