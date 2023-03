La un an după ce a fost lovit de Will Smith, Chris Rock spune că palma primită a fost din cauza infidelității Jadei Pinkett Smith: „Toți știm că se culca cu prietenul fiului ei”

a rupt în sfârșit tăcerea cu privire la celebra palmă pe care a primit-o de la colegul său actor, , la ceremonia de decernare a premiilor Oscar de anul trecut, expunând o istorie lungă între cei doi care, spune el, a culminat cu momentul șocant de la ceremonia de decernare a premiilor.

Chris Rock a spus că n-ar fi vorbit despre infidelitatea Jadei Pinkett Smith dacă aceasta nu i-ar fi luat interviu propiului soț, întrebându-l ce părere are despre faptul că l-a înșelat

Cel mai recent specatcol de stand up al lui Rock, Selective Outrage, difuzat duminică în direct pe Netflix, a fost presărat cu apropouri la adresa lui Smith, dintre care unele au fost cu adevărat amuzante – dar spectacolul a continuat apoi în crescendo până când Rock a spus, printre altele, că între cei doi există o dușmănie de lungă durată.

„O să încerc să țin un show în seara asta fără să jignesc… Nu știi niciodată cine ar putea să se simtă ofensat”, a spus Rock la începutul showului, care s-a concentrat pe ceea ce Rock a denumit „indignare selectivă”, în timp ce a împărțit ironii tuturor pentru ipocrizie.

„Știți cum oamenii spun că vorbele dor? Cine spune asta nu a fost niciodată lovit în față”.

Spre finalul emisiunii, însă, comediantul în vârstă de 58 de ani a făcut afirmația uluitoare că palma a fost rezultatul infidelității soției lui Smith, Jada Pinkett Smith.

„Știți cu toții ce mi s-a întâmplat, să fiu pălmuit de (Will) Smith. Acum un an, săptămâna trecută, am fost pălmuit la nenorocitele de Oscaruri de către acest nenorocit, a spus Rock printre înjurături.

„O mulțime de oameni se întreabă: „A durut? Încă doare! Încă îmi sună ‘Summertime’ în urechi. Dar eu nu sunt o victimă, iubiților. Nu mă veți vedea niciodată plângând la Oprah, nu se va întâmpla una ca asta. Nu, am încasat lovitura asta ca și (boxerul profesionist) Pacquiao.

El și-a continuat apoi tirada: „Știu că nu se vede în fața camerei, dar Will Smith este semnificativ mai mare decât mine… Tipul ăsta face filme fără tricou. Pe mine nu mă veți vedea niciodată făcând un film la bustul gol”.

Rock a declarat apoi că nu a avut „nimic de-a face” cu palma și chiar a susținut că infidelitatea lui Smith a fost în cele din urmă de vină. El l-a acuzat pe Smith că practică „indignarea selectivă” în legătură cu un interviu televizat în care Pinkett Smith a vorbit cu soțul ei despre aventura ei cu cântărețul August Alsina.

„Toată lumea știe ce naiba s-a întâmplat”, a spus Rock în fața audienței. „Toată lumea care știe ce s-a întâmplat, știe că nu aveam nicio legătură cu furia lui Smith… Pentru cei care poate nu știu, ei bine, toată lumea știe, soția lui Will Smith se culca cu prietenul fiului ei. Bine?

În mod normal, nu aș vorbi despre acest rahat, dar dintr-un motiv crae-mi scapă au vorbit despre asta pe internet. Nu am nicio idee de ce doi oameni talentați ar face așa ceva. Cu toții am fost înșelați, toată lumea de aici a fost înșelată.

Niciunul dintre noi nu a fost vreodată intervievat la televizor de persoana care ne-a înșelat. Niciunul dintre noi nu s-a gândit: „Hei, eu mă culcam cu altcineva. Cum te-ai simțit după ce ai aflat asta?

„Ea l-a rănit pe el mult mai mult decât m-a rănit el pe mine”.