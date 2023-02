Larisa Iordache despre banii primiți de la stat, în schimbul medaliilor aduse României: ”Am un BMW I8 și sunt foarte fascinată de haine”

este antrenoare la CS Dinamo iar pe lângă salariul aferent mai primește o sumă considerabilă de bani din partea statului român, în contul tuturor pe care le-a adus României.

Fosta gimnastă este foarte sinceră în privința felului în care-și cheltuiește banii

Pentru întreaga sa carieră ca sportivă, Larisa Iordache este recompensată de statul român cu suma de 13.973 de lei lunar iar fosta gimnastă este foarte sinceră în privința felului în care-și cheltuiește banii.

”Cheltuiesc pentru plăcerile sufletului meu: mașina mea, pentru că nu aș fi investit o sumă atât de mare în mașina pe care o am. Am un BMW I8. Îl am de 3 ani, din 2019, mi l-am făcut cadou de ziua mea și mai sunt foarte fascinată de haine. Dacă îmi doresc să plec undeva, mă organizez, desigur, și așa cheltui eu banii”, a transmis Larisa Iordache, potrivit .

Larisa Andreea Iordache are în cariera sa o medalie bronz la Jocurile Olimpice, cu echipa, în 2012, la Londra, patru medalii la Campionatele Mondiale, două de argint şi două de bronz, 16 medalii de Campionatele Europene, 7 de aur, 7 de argint şi 2 de bronz, precum şi trei la Jocurile Mondiale Universitare, două de aur şi una de bronz.