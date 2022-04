Larisa Iordache, mărturisiri cutremurătoare: „Mi-a spus doctorul că dacă mai continuam să concurez aș fi putut să-mi pierd rinichiul

Larisa Iordache, în vârstă de 25 de ani, la finalul anului 2021. Această retragere a venit pe fondul valului de accidentări.

Sportiva de-a lungul timpului, iar în urmă cu o lună gimnasta a fost operată de urgență.

„Nu mai am stări de amețeală și dureri”

Larisa Iordache a ajuns la spital, după ce a întâmpinat probleme la rinichi. În ultimii doi ani, gimnasta și a reușit să depășească cu bine fiecare intervențiie chirurgicală.

După intervenția la rinichi din luna martie, Larisa le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare cum se mai simte. Fosta gimnastă le-a transmis că a scăpat de stările de amețeală pe care le avea la început, după intervenția chirurgicală.

„Eu abia acum am reușit să mă pun pe picioare și să beau o cafea, să mânănc ceva și să îmi iau pastilele. Sunt destul de obosită probabil din cauza anesteziei și prin tot ce am trecut. Este prima zi după o săptămână în care mă simt și eu bine și nu îmi mai e rău. Nu mai am stări de amețeală și dureri”, a povestit Larisa Iordache, pe pagina sa de Instagram.

Larisa Iordache la un pas să-și piardă rinichiul

Fosta gimnastă a declarat la GSP Live cât de mult a încercat să-și rezolve problemele la rinichi, însă tot pe mâinile medicilor a ajuns. Larisa a mărturisit că a fost la un pas să rămână fără un rinichi, pentru că a amânat de prea multe ori să meargă la doctor.

„Am avut o piatră destul de măricică. În 2021, am concurat la Europene cu criză renală. Am făcut o infecție destul de mare, chiar mi-a zis doctorul de la Basel că dacă mai continuam o oră sau două să concurez aș fi putut să-mi pierd rinichiul. Am avut foarte mare noroc.

Anul trecut, mi-a trecut criza, am luat antibiotice. Mi-au spus medicii că am o piatră, dar nu aveau cum să intre acolo. Era o infecție prea mare, punga aia se putea sparge și pierdeam rinichiul. Mi-au zis doctorii că mă pot duce după tratament să-mi fac intervenția în România. N-am mai luat în considerare părerea medicului, am ignorat sfatul. M-am pregătit pentru Jocurile Olimpice, iar după aia am încercat să remediez problema de la gleznă, să concurez la Mondiale…

N-am putut concura la Mondiale, apoi au început ușor durerile la rinichi să-mi dea câte un semn. Dar erau dureri suportabile, luam antibiotic cinci zile, îmi treceau. Eram speriată, nu eram pregătită psihic. Am început să plâng. După operație, mi-a fost foarte rău, am vomitat încontinuu. Medicul a fost foarte mulțumit. Mi-a pus un stent o lună, să pot elimina infecția. Piatra s-a spart, am eliminat-o și acum sunt foarte ok”, a mărturisit Larisa.