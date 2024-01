Larisa Iordache se pregătește să facă pasul cel mare cu Cristian Chiriță. Sportiva s-a gândit și cum va arăta rochia de mireasă: „Îmi plac lucrurile rafinate”

Larisa Iordache trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristian Chiriță, jucătorul de tenis în brațele căruia și-a găsit fericirea.

Mai mult decât atât, fosta gimnastă pe data de 1 ianuarie 2024 și este gata să facă pasul cel mare.

Ce rochie de mireasă își dorește Larisa Iordache

În vârstă de 27 de ani, Larisa Iordache trăiește o perioadă minunată în viața sa, alături de bărbatul pe care-l consideră sufletul său pereche.

Se pare că sportiva , iar de curând a vorbit și despre cum își dorește să arate rochia de mireasă.

„Rochia nu mi-aș dori să fie pretențioasă. La cununia religioasă și la nunta mare, mi-aș dori o rochie lungă, care să mă definească pe mine. Îmi plac lucrurile rafinate, dar destul de simpluțe, fără briz-briz-uri.

La cununia civilă aș lua o rochie scurtă. Anul acesta ne-am propus să o facem. V-am zis, asta e pe corp, ies formele în evidență, iar eu arăt destul de bine și se văd foarte bine formele”, a dezvăluit Larisa Iordache, notează .

Vezi această postare pe Instagram

Larisa Iordache, despre începutul relației cu Cristian Chiriță

Cu toate că sportiva nu și-a dorit o relație, se pare că sentimentele față de Cristian Chiriță au devenit din ce în ce mai puternice. Totodată, Larisa Iordache are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului său.

„Conexiunea s-a simțit de la început, dar eu nu a vrut să o accept așa dintr-o dată pentru că eram destul de reticentă la momentul respectiv, din cauza faptul că veneam după o perioadă singură, el la fel, am zis că nu are rost să ne complicăm. Au apărut apoi și nu mă puteam împotrivi. Plus că mă gândeam tot timpul la mama și ziceam dacă mama ar crede că nu e potrivit, nu m-ar lăsa să simt ceva pentru el, atunci am zis că e ceva bine”, a ținut să mai precizeze aceasta.