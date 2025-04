Laura Cosoi, blocată în Portugalia alături de copii. Pana de curent a prins-o în aeroport

Pana de ce a afectat, marți, Spania, Portugalia și mai multe regiuni din sudul Franței, a prins-o pe în aeroport. Artista a fost blocată, împreună cu cei patru copii, fără bani cash, acces la internet sau alte servicii.

Ceea ce inițial părea o problemă minoră, o banală pană de curent, s-a dovedit a fi o situație mult mai gravă. care a afectat Spania și Portugalia a dus la anularea unor curse aeriene, a afectat transportul în comun și a făcut imposibile plățile cu cardul bancar. Cu alte cuvinte ceea ce ar fi trebuit să fie finalul unei vacanțe frumoase, pentru Laura Cosoi și familia sa, s-a transformat într-un haos.

Vedeta a povestit momentele de groază prin care a trecut, într-o postare pe Facebook. Ea a reușit să rezolve, oarecum, situația, apelând la ajutorul unui amic din România.

„Am trăit și momente apocaliptice în . Ajunși la aeroport pentru a ne întoarce acasă, am descoperit că era aparent o „pană de curent”. Inițial, am gestionat situația bine, însă, cu timpul, ne-am dat seama că problema era mult mai gravă: zborurile au fost anulate, nu exista Internet, plata cu cardul nu funcționa, nu aveam cash, băile erau închise, nu puteam rezerva o mașină, telefoanele nu aveau semnal… și lista continuă

În cele din urmă, am reușit să luăm legătura cu Mihai, prietenul lui Cosmin din România, care ne-a ajutat să închiriem o mașină. Un român de acolo ne-a predat mașina în «contul» lui, deoarece sistemele informatice nu funcționau. Cu mașina închiriată, am mers la un supermarket unde, spre surprinderea noastră, am putut plăti cu cardul fizic”, a relatat vedeta.

Vedeta s-a întors la vila în care a fost cazată

Vedeta a relatat că, în cele din urmă a reușit, grație ajutorului primit, să ajungă în localitatea în care și-a petrecut vacanța, la Troia. După o negociere cu proprietarul, care a durat ceva timp, a reușit să se cazeze, din nou, peste noapte în vila unde și-a petrecut vacanța. Ulterior, după ce lucrurile s-au liniștit, iar autoritățile au reușit să refacă alimentarea cu energie electrică, vedeta a revenit în aeroport unde aștepta o nouă cursă aeriană care să o aducă în România.

„Apoi ne-am îndreptat din nou spre Troia, sperând să reușim să traversăm cu bacul, deși nu mai aveam bani lichizi și nici suficient combustibil pentru a ocoli. Era deja noapte. Am negociat aproape o oră ca să fim primiți înapoi în vila pe care o părăsisem dimineața, în baza celor nouă nopți petrecute deja acolo. Epuizați, nemâncați, stresați și cu patru copii zvăpăiați, care nu înțelegeau prea bine ce se întâmplă, am intrat în bezna vilei noastre. Cum am lăsat bagajele jos, m-a cuprins o liniște de nedescris.

Mă simțeam din nou în siguranță. Am închis ochii, i-am mulțumit lui Dumnezeu că ne-a fost alături și, două minute mai târziu, s-a făcut lumină. La propriu și la figurat. În seara asta ne pregătim să decolăm spre Romania, cu o escală lungă de 5 ore. Să ne țineți pumnii să fie totul bine” a scris Laura Cosoi, pe Facebook.