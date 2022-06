Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, surprinși într-un local de fițe. Cum a reacționat impresara la apariția fostului iubit

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-au revăzut într-un local de fițe din Capitală. Cei doi sunt în plin proces de divorț. Vedetele formau cuplu timp de 15 ani și au o avere uriașă. Se pare că foștii iubiți și-au refăcut viața și nu mai vor să continue războiul. Impresara și tehnicianul s-au întâlnit, întâmplător, în Herăstrău.

Cei doi au făcut un schimb de priviri

Laurențiu Reghecampf și impresara au vizitat un local de lux, însă, acum au stat la mese diferite. Potrivit , Reghe a trecut fix pe lângă fosta parteneră. Cei doi au făcut un schimb de priviri, dar nu au mai comunicat.

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a creat multe discuții. În urma numeroaselor declarații din partea ambelor părți, antrenorul, devenit recent tată pentru a treia oară, a dezvăluit care a fost adevăratul motiv pentru care a decis să divorțeze.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări” cu Denise Rifai, actualul antrenor al Universității Craiova, a destăinuit când a încetat să o mai iubească pe fosta sa parteneră. Potrivit răspunsului vedetei, l-a afectat foarte mult și nu a putut să treacă peste vorbele spuse de impresară.

Vezi această postare pe Instagram

Momentul delicat al căsniciei

„Momentul delicat al căsniciei a fost când am văzut acel incident cu antrenorul de fotbal Dan Alexa, când a dat cu pumnul. Am avut o discuție cu Ana, i-am zis că va fi foarte greu să trec peste acel lucru! De atunci lucrurile au luat o întorsătură”, a explicat Reghecampf.

În 2019, după un meci din Liga 1, camerele de filmat au surprins momentul în care Anamaria l-a lovit pe antrenorul Dan Alexa. Laurențiu Reghecampf a explicat că situația a fost prea mult pentru el și i. Întrebat dacă ar fi divorțat dacă nu avea loc acel incident, antrenorul a spun un „Nu” categoric.

Vezi această postare pe Instagram

„Nu! Pentru că nu știam și nu m-a interesat niciodată să controlez ceea ce face Anamaria. Merg pe premisa că am încredere în omul de lângă mine, cum și el ar trebui să aibă încredere în mine. Apar multe discuții când e o persoană public.

Când a fost acel episod, eu fiind în Dubai cu ambii băieți, am avut o discuție cu Ana, Bebe vedea absolut tot ce se întâmplă, am luat eu acea decizie. Am încercat eu să trec peste acel moment, dar n-am putut. . Cel mai bine și mai sănătos era să pun capăt atunci”, a remarcat Reghecampf.