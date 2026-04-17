În spatele imaginii impecabile și al zâmbetelor bine controlate de pe micul ecran, televiziunea ascunde o realitate mult mai solicitantă decât pare. Lavinia Petrea și fără filtre despre ce înseamnă, în mod real, această meserie. Dincolo de camere, există presiune, emoții puternice și situații pe care publicul nu le vede niciodată.

Dincolo de cadrele perfecte și de energia afișată pe micul ecran, există o realitate pe care puțini o cunosc cu adevărat. Lavinia Petrea a ales să vorbească deschis despre această lume nevăzută, fără să o îndulcească. Acolo, emoțiile nu pot fi ignorate, iar presiunea este prezentă în fiecare zi.

Într-o , jurnalista a descris cu sinceritate momentele care nu ajung niciodată în fața telespectatorilor. Sunt acele trăiri și situații care, deși rămân în culise, fac parte din rutina zilnică a celor din televiziune.

„Lucrurile pe care nu le spunem niciodată la TV. Nu spunem că, după «Bună dimineața», nu e mereu o dimineață bună. Nu spunem cât de mult ne afectează unele știri. Nu spunem că uneori citim cu nod în gât. Nu spunem că trebuie să ne controlăm emoțiile în fiecare secundă. Nu spunem cât de multă susținere avem din partea colegilor! Nu spunem că plecăm acasă în gând cu nedreptăți care nu ne dau pace multă vreme. Dar iubesc meseria asta! Pentru că mă conectează cu oamenii și pentru că informația corectă contează mai mult ca oricând”, a spus Lavinia Petrea.

