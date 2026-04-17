B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Lavinia Petrea, dezvăluiri despre culisele televiziunii. Ce spune jurnalista despre realitatea nevăzută de la TV: „Uneori citim cu nod în gât”

Ana Beatrice
17 apr. 2026, 10:17
Sursă Foto: facebook -Lavinia Petrea
Cuprins
  1. Ce spune Lavinia Petrea despre realitatea din culisele televiziunii
  2. Cine este Lavinia Petrea și cum și-a construit cariera

În spatele imaginii impecabile și al zâmbetelor bine controlate de pe micul ecran, televiziunea ascunde o realitate mult mai solicitantă decât pare.

Lavinia Petrea a ales să vorbească deschis și fără filtre despre ce înseamnă, în mod real, această meserie. Dincolo de camere, există presiune, emoții puternice și situații pe care publicul nu le vede niciodată.

Ce spune Lavinia Petrea despre realitatea din culisele televiziunii

Dincolo de cadrele perfecte și de energia afișată pe micul ecran, există o realitate pe care puțini o cunosc cu adevărat. Lavinia Petrea a ales să vorbească deschis despre această lume nevăzută, fără să o îndulcească. Acolo, emoțiile nu pot fi ignorate, iar presiunea este prezentă în fiecare zi.

Într-o postare pe Instagram, jurnalista a descris cu sinceritate momentele care nu ajung niciodată în fața telespectatorilor. Sunt acele trăiri și situații care, deși rămân în culise, fac parte din rutina zilnică a celor din televiziune.

„Lucrurile pe care nu le spunem niciodată la TV. Nu spunem că, după «Bună dimineața», nu e mereu o dimineață bună. Nu spunem cât de mult ne afectează unele știri. Nu spunem că uneori citim cu nod în gât. Nu spunem că trebuie să ne controlăm emoțiile în fiecare secundă. Nu spunem cât de multă susținere avem din partea colegilor! Nu spunem că plecăm acasă în gând cu nedreptăți care nu ne dau pace multă vreme. Dar iubesc meseria asta! Pentru că mă conectează cu oamenii și pentru că informația corectă contează mai mult ca oricând”, a spus Lavinia Petrea.

Cine este Lavinia Petrea și cum și-a construit cariera

Lavinia Petrea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din România, fiind asociată de ani buni cu jurnalul de la Pro TV. Cu o carieră solidă în televiziune, ea s-a remarcat prin profesionalism, echilibru și o prezență calmă în fața camerelor, câștigând încrederea publicului.

De-a lungul timpului, a trecut prin diferite etape în cadrul redacției, de la reporter la prezentator, consolidându-și reputația prin seriozitate și implicare. Prin felul său calm și autentic, a devenit una dintre cele mai respectate prezentatoare de știri din România.

Tags:
Katy Perry acuzată de agresiune sexuală. Incidentul s-ar fi petrecut la Melbourne în 2010. Poliția a deschis o investigație
Ultima oră
